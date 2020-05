Met een lengte van bijna de aardomtrek wordt dit een van de langste datakabels ooit aangelegd. De kabel verbindt zestien landen in Afrika en het Midden-Oosten met het Europese netwerk. Hij moet in 2024 klaar zijn en verdrievoudigt dan de huidige internetcapaciteit. Facebook ziet grote kansen bij de relatief jonge Afrikaanse bevolking.

Digitale samenleving

Facebook werkt voor dit ‘2Africa’-project samen met grote telecombedrijven zoals Orange en Vodafone. Nick Gliddon, directeur van Vodafone Carrier Services: “Voldoende internetcapaciteit is niet alleen belangrijk om mensen online te krijgen, maar ook om een moderne digitale samenleving op te bouwen. Daarbij horen diensten die grote hoeveelheden gegevensoverdracht vereisen, zoals cloud computing en video.” Deze internetkabel moet een boost geven aan de economie, maar gaat ook de gezondheidszorg en het onderwijs verbeteren, voegde hij eraan toe.

Economische groei

De Internationale Telecomorganisatie van de Verenigde Naties heeft berekend dat een groei van tien procent in het breedbandaanbod zorgt voor een groei van 2,5 procent in het bruto nationaal product van een land. De organisatie heeft zich ooit ten doel gesteld dat de helft van de wereldbevolking in 2015 over (mobiel) breedband zou beschikken. Of die missie geslaagd is, valt moeilijk te zeggen. Want ook al beschikken nu zes op de tien mensen binnen de wereldbevolking over internet, die cijfers zijn natuurlijk zwaar ongelijk verdeeld over de continenten en het is ook maar de vraag hoe je ‘breedband’ precies definieert.

Nederland

Totaal onvergelijkbaar, maar toch een leuk feitje: 98 procent van de Nederlanders beschikt over een internetverbinding. Toch zei in een CBS-enquête vorig jaar zo’n zes procent van de Nederlanders boven de 12 jaar nooit internet te gebruiken. Dat zijn een kleine 900.000 landgenoten. In 2012 was het aantal niet-internetters nog tien procent.