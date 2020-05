Microsoft Teams maakt een snelle groei door vanwege de grote behoefte aan samenwerken en vergaderen op afstand. En hoewel het programma in eerste instantie gericht is op zakelijke gebruikers, maken ook veel consumenten er gebruik van. Wie een abonnement op Office 365 heeft, kan Teams gratis installeren of de webversie gebruiken.



Voor particulieren springen twee nieuwe functies eruit. Als eerste kun je nu tijdens het videobellen geen vier maar maximaal negen mensen in beeld krijgen. Het is bij online familiebijeenkomsten wel zo leuk als alle deelnemers in beeld zijn en niet alleen diegenen die het laatste aan het woord waren. Je scherm wordt nu opgedeeld in 3 x 3 vensters.

Eigen achtergrond

De tweede leuke toevoeging is dat je nu je eigen achtergrond kunt kiezen tijdens een videobelgesprek. Waar je tot nog toe alleen de achtergrond kon blurren als je niet wilde dat anderen jouw rommelige kamer zagen, kun je nu jezelf in je favoriete achtergrond plaatsen.

Je doet dit door tijdens het videogesprek op de knop met drie puntjes in de menubalk te klikken. Vervolgens kies je Achtergrondeffecten weergeven. Nu verschijnt aan de rechterkant een balk waarin je verschillende achtergronden kunt kiezen, zoals kleurige ballonnen of een mooi uitzicht op de Golden Gate-brug.



Maar je kunt ook je eigen afbeeldingen toevoegen, hiervoor moet je even in de Windows Verkenner duiken. Ga naar Gebruikers > (gebruikersnaam) > AppData > Roaming > Microsoft > Teams > Backgrounds > Uploads. Kopieer of sleep je afbeeldingen naar deze map en je ziet hem de volgende keer dat je Teams opstart en gaat videobellen. Wie de map AppData niet ziet, moet even de optie Verborgen item aanvinken in de menubalk. Mac-gebruikers gaan naar Gebruikers > (gebruikersnaam) > Bibliotheek > Application Support > Microsoft > Teams > Backgrounds > Uploads.

Kun je je videogesprek toch bijvoorbeeld een beetje in vakantiesfeer voeren, mocht je dat willen.

Hand opsteken

Andere nieuwe functies die Microsoft aan Teams heeft toegevoegd, zijn vooral voor zakelijke gebruikers en voor scholen interessant. Een daarvan is het symbooltje in de menubalk voor ‘hand opsteken’. Dat maakt het online lesgeven voor docenten weer iets rustiger. Een andere prettige functie is dat je in Teams nu meerdere vensters kunt openen, zodat je bijvoorbeeld in het ene venster kunt videovergaderen en in het andere kunt chatten.