Veel mannen dragen hun mobiele telefoon, portemonnee en/of sleutels ín hun broekzak. Een elegantere oplossing is een handtas, crossbodytas of schoudertas.

Als je ergens naartoe moet, moeten ook bijna altijd je smartphone, sleutels en/of portemonnee mee. Vaak stop je die snel in je broekzakken, maar daardoor verandert wel de vorm van je broek. Dat ziet er vaak smakeloos uit, hoe mooi de broek ook is. Die draagt pas stijlvol als er niets in de broekzakken wordt gestopt.

Beter uit met een handtas

Hoe het dan moet? Alle necessities en gadgets draag je in bijvoorbeeld een handtas met je mee. Dat is misschien even wennen, maar als je weet dat je er daardoor een stuk beter uitziet, zal dat je over de streep trekken.

We hebben het hier natuurlijk niet over een linnen tasje of een doorsnee tas, maar over een kwaliteitshandtas van leer of canvas bijvoorbeeld. Een tas volgens de laatste mode of juist een tijdloos klassiek exemplaar. Zo’n tas kan een outfit net die touch geven waardoor menigeen het hoofd draait als je langsloopt.

Crossbodytas voor sportieve look

Zo’n stijlvolle look kun je ook bereiken door een sportieve crossbodytas te dragen. Een tas waarbij de schouderriem dwars over het bovenlijf wordt gedragen. De tas hangt rustig op de heup of wat hoger op het lijf. Of dat nu over een trui, jack of colbert is, maakt niet uit. Zo’n crossbodytas, die overigens ook schuin op de rug gedragen kan worden, geeft de man vaak een stoer uiterlijk.

Een schoudertas heren biedt vaak de mogelijkheid om deze behalve over de schouder ook crossbody te dragen doordat de schouderband verstelbaar is. Daarmee kun je de tas helemaal op maat en comfortabel dragen. Ze zijn er in alle soorten en maten, van vele merken. Van Tommy Hilfiger tot Burkely en van en Björn Borg tot Mutsaers.

Criteria voor het kiezen van een tas

Omdat het er zoveel zijn, is het goed bij jezelf na te gaan wat jouw criteria zijn bij het kiezen van een herentas. Hier een aantal voorbeelden:

- moet er een laptop in meegenomen worden?

- welk materiaal heeft de voorkeur?

- hoe groot moet de tas zijn?

- welke kleur heeft de voorkeur?

- draag je de tas dagelijks of af en toe?

- moet deze klassiek, casual, sportief, trendy of tijdloos zijn?

Als je alle vragen hebt beantwoord, is het heel gemakkelijk om online naar een geschikte tas te zoeken. Tegenwoordig is deze zo besteld, en snel in huis. Het is de eerste stap naar een stijlvoller uiterlijk. En de broek? Die blijft vanaf nu mooi in vorm.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met thebagstore.nl