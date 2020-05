Volgens een betrouwbare Apple-watcher komt het bedrijf in de tweede helft van dit jaar met een 10,8 inch-grote iPad naar buiten en in de eerste helft van 2021 met een 8,5 tot 9 inch grote iPad Mini. Daarmee zijn deze modellen iets groter dan de bestaande iPad Air (10,5”) en Mini (7,9”). Of de apparaten in hun geheel groter worden uitgevoerd of dat alleen de schermdiagonaal wordt vergroot door de bestaande randen (bezels) aan te passen, kon niet worden gezegd.



Wel is het sterke vermoeden dat deze nieuwe iPad-modellen de lijn zullen volgen van de pas geïntroduceerde iPhone SE 2020, dus dat het om relatief betaalbare uitvoeringen gaat met een supersnelle chip.

AR-bril

In hetzelfde bericht valt te lezen dat Apple nu serieus plannen heeft om in 2022 een Augmented Reality (AR)-bril uit te brengen. De headset zou lijken op de Oculus Quest van Facebook, maar zou wel lichter en comfortabeler moeten zijn. Om gewicht te besparen zou de headset geen eigen processor krijgen, maar aangestuurd worden door bijvoorbeeld een iPhone. Apple werkt aan een eigen besturingssysteem voor de AR-bril - reality OS (rOS) - waarin je onder andere opdrachten kunt geven met behulp van hoofdbewegingen en gesproken commando’s.