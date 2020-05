Singapore zet als proef een robothond in om parkbezoekers te wijzen op de social distancing-regels vanwege corona. Of mensen maar even een meter afstand willen houden.

Bezoekers van het Bishan-Ang Mo Kio-park in Singapore schrikken zich een hoedje als ze worden aangesproken door SPOT, een geelzwarte robothond die is gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics. Maar in plaats van te blaffen of bijten, vraagt de hond de bezoekers met zachte en vriendelijke stem om niet te vergeten één meter afstand van elkaar te houden."Let's keep Singapore healthy", zegt de robothond.

De inzet van SPOT is een proef van twee weken van de stadstaat Singapore om te kijken hoe mensen erop reageren. SPOT beweegt niet autonoom, maar wordt aangestuurd vanuit een centrale. Hij is uitgerust met camera’s om te kijken het druk het is en wordt volgens de initiatiefnemers niet gebruikt om individuele personen te volgen.

Het is te hopen dat 'robodog' niet al te veel bezoekers trekt, dan zou de proef zijn doel voorbij schieten.

Bekijk het Youtube-filmpje hier.

(Foto: Hypebeast.com)