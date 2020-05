Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, dan is het van belang dat je dit veilig doet. Wees bijvoorbeeld voorzichtig met je persoonlijke data, zoals je kunt lezen in onze handige tips hoe je veilig op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Veilig een nieuwe baan zoeken is niet altijd heel gemakkelijk. Met name in deze tijd is veilig zoeken noodzakelijk, want hackers liggen overal op de loer. Mensen of organisaties zijn op het internet helaas niet altijd wie ze zeggen dat ze zijn. Je moet dan ook met name met je persoonlijke data voorzichtig omgaan op het web bij het solliciteren, al is dit ook op andere momenten belangrijk. Met de onderstaande tips kun je veilig op zoek gaan naar een nieuwe baan gaan.

Bescherm je persoonlijke gegevens

Zoals net al genoemd is, is het van belang om je persoonlijke gegevens te beschermen. Je moet nimmer je persoonlijke data geven aan een potentiële werkgever. Je moet dit pas doen nadat je bent aangenomen, dus als je het contract ondertekent. Bovendien moet je dit niet op je CV zetten, zoals de experts van CVmaker.nl ook aangeven. Laat je BSN, geboortedatum, bankrekeningnummer, et cetera dus achterwege op je curriculum vitae. Ditzelfde geldt overigens ook voor een kopie van je ID-kaart of paspoort.

Maak geen geld over naar een werkgever

Je moet nooit, maar dan ook echt nooit, geld over maken naar een potentiële werkgever. Er is namelijk geen enkele legitieme reden voor zo’n betaling, hoe groot of hoe klein het ook mag zijn. Een aanbetaling, een belofte van bonus, een identiteitscontrole, et cetera: hiervoor hoef je geen geld over te maken naar je potentiële baas. Dit is meestal juist een teken van oplichting, dus het is beter om direct afstand te nemen van deze vacature.

Geef nooit wachtwoord of pincode

Een andere gouden tip die je mee moet nemen als je een nieuwe baan op een veilige manier wilt vinden, is dat je niet je pincode en/of wachtwoord moet geven. Het is dus aan te raden om je accountdata voor jezelf te bewaren en dit niet aan anderen te verstrekken. Er is geen logische reden dat iemand anders dit nodig zou hebben. Dit geldt natuurlijk bij het solliciteren, maar eigenlijk in veel meer situaties.

Zorgvuldig oriënteren

Het nemen van een nieuwe baan is een belangrijke beslissing in je leven. Het is dan ook verstandig om je zorgvuldig te oriënteren. Zo is het van belang om de potentiële werkgever goed te leren kennen. Eventueel kun je andere werknemers van het bedrijf hierover vragen. Ook is het aan te raden om sollicitatiegesprekken op locatie bij de onderneming te houden. Dit zal je al een goed beeld geven van het dagelijkse leven op het werk. Daarnaast kun je op het internet mogelijk ook informatie vinden over het bedrijf.

Nepvacatures

Ook kan het zo zijn dat je tijdens je zoektocht een nepvacature tegenkomt. Zo zul je bij zo’n nep baan vaak een riant salaris krijgen voor relatief weinig uren. Dit is meestal een teken van verdachte zaken. Bovendien zul je dan meestal een sollicitatieprocedure moeten ondergaan die niet alleen kort is, maar ook onprofessioneel. Op de Fraudehelpdesk kun je hier nog veel meer over vinden.