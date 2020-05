Steeds meer vertrouwen we smart-technology ethische besluitvorming toe en programmeren we de techniek met een ethische lading. Dit kan soms vergaande consequenties hebben voor consumenten, burgers of organisaties. Hoe zeker moet een algoritme zijn van haar zaak om een burger van fraude te beschuldigen? En wanneer moet een veiligheidscamera de politie inschakelen wanneer het een vechtpartij denkt te voorspellen? Hoeveel risico mag een chat-bot die financieel advies geeft een klant laten lopen? En welke data moet een HRM-bot prioriteit geven in het maken van een perfecte match tussen een sollicitant en een functieprofiel?



Corona-app

Denk ook aan de programmering van een mogelijke corona-app: hierbij vertrouwen we een deel van onze ethische besluitvorming toe aan smart-technology: wanneer leveren we privacy in ten behoeve van het algemeen belang?



Al dit soort vragen komen aan de orde in het online symposium Moral Programming dat wordt georganiseerd door het lectoraat Smart Marketing en Strategie van de Fontys Hogeschool. Verschillende sprekers vanuit diverse vakgebieden gaan onder leiding van Dr. Bart Wernaart in op de vraag wie er mag beslissen over dit ‘morele programmeren’.

Aanmelden

Op deze website vind je alle informatie over het programma. Het symposium kun je gratis bijwonen, maar je moet je wel vooraf aanmelden. Je krijgt dan een link toegestuurd die je naar de online omgeving leidt.