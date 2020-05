Volgens de Linux Foundation worstelen bedrijven steeds meer met het beschermen en beheren van digitale gegevens - een strijd die moeilijker wordt door de voortschrijdende technische mogelijkheden, zoals het Internet of Things, online betaalmethoden, ‘edge computing’ en kunstmatige intelligentie. Dit versterkt het toch al lage vertrouwen dat consumenten hebben in het gebruik van persoonsgegevens, stelt de Linux Foundation. De Trust over IP (ToIP) Foundation wil daar een nieuwe gemeenschappelijke standaard tegenover zetten die mensen en bedrijven het vertrouwen moet geven dat gegevens afkomstig zijn van een betrouwbare bron. Opensource en open standaarden zijn voor die ontwikkeling essentieel, zegt de stichting.

Bedrijven uit allerlei sectoren worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de ToIP Foundation en mee te bouwen aan de nieuwe internetstandaard. Tot de oprichters behoren naast bekende bedrijven als IBM Security en Mastercard een groot aantal techbedrijven.

‘Vertrouwenslaag’

“De ambitie van de ToIP Foundation is om consumenten, bedrijven en overheden in staat te stellen digitale risico's beter te beheren, het vertrouwen te verbeteren en alle vormen van online identiteit te beschermen”, zegt Jim Zemlin, directeur van de Linux Foundation. “We moeten een nieuwe digitale ‘vertrouwenslaag’ creëren die ontbrak in het oorspronkelijke ontwerp van internet."

“De standaard die we ontwikkelen, biedt een nieuwe manier om via het WAN te communiceren. Het is niet zomaar een protocol”, zegt de directeur van SaltStack, een van de deelnemende techbedrijven. "Ik zie dit als vooruitgang op een gebied waarin TCP, TLS en SSL inmiddels oud zijn geworden en we aan nieuwe methoden toe zijn."