Nest, de smarthome-tak van Google, verplicht klanten voortaan in te loggen met 2-stapsverificatie. Dit nadat beveiligingscamera’s in de Verenigde Staten dit voorjaar werden gehackt.

Google Nest kondigde al eerder dit jaar aan dat het zijn inlogprocedure zou versterken. Het bedrijf meldt nu dat de verplichte 2-stapsverificatie vanaf deze maand al ingaat. Tot nu toe was deze veilige manier van inloggen op de slimme apparaten nog vrijwillig. Klanten krijgen daarover bericht.

Gebruikers moeten na het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord nu ook een zescijferige code gaan invoeren die zij per e-mail krijgen toegestuurd. Dit gaat automatisch via het Google-account. Gebruikers die geen account hebben, kunnen een telefoonnummer opgeven om de inlogcode via SMS te ontvangen.

Hetzelfde wachtwoord

Google update zijn inlogmethode nadat er dit voorjaar werd bericht over hacks in de beveiligingscamera’s van Nest. In diezelfde tijd speelde het datalek bij Ring, de fabrikant van slimme deurbellen. Google was er als de kippen bij om te melden dat de camerahacks niet aan de beveiliging van de apparaten zelf lag, maar aan het feit dat mensen voor veel accounts hetzelfde wachtwoord gebruiken. De inloggegevens moesten al eerder buit zijn gemaakt. Desalniettemin vindt Google de nieuwe inlogprocedure meer bij de risico’s van deze tijd horen.

In reacties op de aankondiging klagen sommige gebruikers dat ze de methode omslachtig vinden. Maar hoe vaak moet je nou helemaal inloggen, het zijn immers slimme apparaten.