Extensies zijn programma’s die het gebruik van internet persoonlijker maken of extra functionaliteit toevoegen. Sinds de lancering in 2011 is de Chrome Web Store, de plek waar Google extensies voor zijn browser aanbiedt, enorm gegroeid. De Web Store claimt dat het met meer dan 200.000 extensies de grootste aanbieder is van die programma’s. Wat ook niet zo gek is gezien de populariteit van Chome als webbrowser.

Google biedt in de Web Store zijn eigen extensies aan, waaronder Hangouts en Translate, maar 95 procent van de extensies - gratis en betaald - wordt door derde partijen ontwikkeld, vergelijkbaar met de Play Store voor smartphone-apps. En daar zitten dus rotte appelen tussen.

Spammers en fraudsters

Google zelf spreekt in een blog op Chromium.org van ‘spammers’ en ’fraudsters’ die extensies van slechte kwaliteit aanbieden en gebruikers misleiden om snel even geld binnen te halen. Het bedrijf doelt daarmee op extensies die in verschillende gedaantes naar exact hetzelfde programma verwijzen, die hun gebruikers spammen, misleidende teksten gebruiken en die gebruikmaken van anonieme en verzonnen beoordelingen. Ook pompen ze hun downloadaantallen op om te doen voorkomen alsof ze heel populair zijn. In het slechtste geval installeren de programma’s zelfs malware. Niet voor niets sluit Google in zijn servicevoorwaarden elke aansprakelijkheid voor het gebruik van die programma’s uit, ook al is de Web Store zijn eigen winkel.

Recent verwijderde Google al eens vijfhonderd malafide extensies uit de Web Store en dreigt dat nu weer te doen voor ontwikkelaars die zich na augustus dit jaar niet aan de aangescherpte gedragsregels houden.