Streamingdienst Deezer ontwikkelt technieken om aanstootgevende inhoud in liedjes op te sporen en te blokkeren. Het muziekaanbod is te groot om dit aan mensen over te laten, zegt de muziekaanbieder.

Streaming muziekaanbieders zoals Deezer, Spotify en Apple Music bieden allemaal de mogelijkheid om muziek met ‘expliciete’ teksten te weren. Het gaat dan om seksueel getinte of godslasterlijke songteksten. Maar volgens Deezer is het dweilen met de kraan open. Een steeds groter deel van de doorsnee popmuziek bevat aanstootgevende teksten, van rap tot muziekiconen als Beyonce en Ariana Grande. En het muziekaanbod wordt steeds groter; bij een dienst als Deezer komen er dagelijks tienduizenden nieuwe nummers bij. Het is dan ook ondoenlijk om al die muziek te beluisteren voordat die voor klanten beschikbaar komt.

Taggen

De streamingdiensten vragen muzieklabels daarom om aanstootgevende teksten zelf te melden – te taggen –, zodat de blokkeerfunctie in de app die nummers niet toont aan mensen die de functie hebben ingeschakeld (of ouders die dat voor hun kinderen hebben gedaan). Volgens Deezer houden de labels zich daar echter niet aan en stroomt het popmuziekaanbod zo goed als ongefilterd binnen.



Deezer onderzoekt nu de mogelijkheid om dergelijke ‘expliciete’ inhoud automatisch te identificeren. De technologie is echter nog niet geschikt om liedjes volledig geautomatiseerd te kunnen labelen. “Geen systeem dat wij tot nu toe hebben onderzocht”, zegt Deezer, “is zo nauwkeurig als de mens.” Maar op basis van spraakherkenning, formules en 'verboden-woorden'-lijsten kan zo’n systeem er wel degelijk liedjes uitpikken, die vervolgens worden doorgestuurd voor ‘menselijke beoordeling’. Lees hier meer over dit taalonderzoek.