De lockdown vanwege corona zorgt overal voor een enorme stijging in het illegaal downloaden en streamen van films. Italië voert de lijst aan met een stijging van 66%, in Nederland is dat een kwart.

De coronamaatregelen hebben gezorgd voor een flinke groei in het aantal abonnees van streamingdiensten als Netlfix en Disney+. In het kielzog daarvan is ook het illegaal downloaden en streamen van filmcontent enorm gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Britse onderzoeksbureau MUSO. Deze piraterij-waakhond vergeleek het bezoek aan illegale downloadsites in tien verschillende landen, waarbij het de laatste week van februari dit jaar afzette tegen de laatste week van maart, toen in alle landen coronamaatregels waren ingevoerd. Gemiddeld blijkt dat er nu 40 procent meer illegaal wordt gekeken.

Italië koploper

Uit de cijfers van MUSO blijkt Italië de grootste stijger, daar nam het illegaal downloaden en/of streamen van films in een maand tijd met 66 procent toe. India volgt met 63 procent en daarna komt Spanje met een stijging van 50 procent.

Het lijkt dan ook verleidelijk om deze cijfers af te zetten tegen de mate waarin het land getroffen is door corona en de ‘strengheid’ van de beperkende maatregelen. Er speelt echter veel meer mee, zoals het aanbod en de kosten van legale streamingdiensten en de mate waarin illegaal downloaden door de overheid wordt aangepakt. Maar de uitkomsten op zich zijn al interessant genoeg.





Behalve groeipercentages geeft MUSO ook absolute cijfers over het bezoek aan illegale downloadsites in de hele maand maart. Dan ziet het lijstje er zo uit:





En Nederland?

Nederland zit niet in dit overzicht, maar MUSO kon ons desgevraagd toch de resultaten melden. Dan blijkt Nederland tussen Duitsland en Rusland in te zitten met een stijging van 23 procent. Wat betreft absolute aantallen bezoeken aan illegale downloadsites: van 1 februari tot 17 maart 2020 waren dat er in Nederland 22.793.044. Ook onderzocht het bureau in hoeveel gevallen er daarbij werd gestreamd. Dan gaat het om 8.433.838 gevallen, zo’n 37 procent dus.