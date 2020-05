Hartslagmeters kenden we al bij diverse smartwatches, maar Samsung komt binnenkort met een primeur voor zijn Galaxy Watch Active 2: bloeddrukmeting via de pols, zonder manchet.

Hoge bloeddruk is een belangrijke indicator voor onder meer hart- en vaatproblemen en dankzij moderne technieken hoef je voor een bloeddrukmeting al lang niet meer naar de dokter. Er zijn veel betaalbare bloeddrukmeters op de markt voor thuisgebruik en ze worden ook steeds slimmer. De gemeten waardes wissel je uit met een smartphone-app die de resultaten en patronen voor jou inzichtelijk maakt. Maar die bloeddrukmeters werken allemaal wel met hetzelfde principe: je moet actief meten en hebt een apparaat nodig met een manchet die opgepompt wordt.

Continue meten

Samsung heeft nu bekendgemaakt dat het van de Zuid-Koreaanse autoriteiten toestemming heeft gekregen om zijn Health Monitor-app uit te breiden met de mogelijkheid om bloeddruk te meten. Deze functie voor de Galaxy Watch Active 2 komt naar verwachting in de herfst beschikbaar in Zuid-Korea en snel daarna in andere landen. Het grote voordeel is uiteraard dat de direct beschikbare meting van de bloeddruk actuele en betere inzichten geeft. De app kan bovendien waarschuwen wanneer de gemeten bloeddruk boven de ingestelde waardes komt.

Kalibreren

Het horloge meet de bloeddruk door middel van pulsgolfanalyse, die wordt bijgehouden met de hartslagmonitorsensoren van het apparaat. Om de bloeddruk te bepalen, analyseert de app de relatie tussen de kalibratiewaarde en de bloeddrukverandering. Maar om die waarde in te stellen, moet de app dus wel vooraf gekalibreerd worden met een bloeddrukmanchet. Dat betekent dat je met deze app-functie nog steeds niet zonder het ‘traditionele’ apparaat met manchet kunt. Sterker nog: Samsung raadt aan de smartwatch minstens een keer in de vier weken te kalibreren met een bloeddrukmanchet.



Deze functie is dus een toevoeging op de bestaande meetmethodes voor bloeddruk en zeker geen vervanging. Dat betekent echter niet dat deze app daardoor niet populair zal worden, zeggen deskundigen. Mensen worden zich steeds meer bewust van hun gezondheid en willen dan ook steeds meer zelf meten. Voor meer dan de helft van de smartwatch-kopers zijn de gezondheids-apps de belangrijkste aankoopreden, naast functies als bellen en berichten versturen.