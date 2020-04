De streaming radiodienst, die Sonos gisteren aankondigde, is uiteraard alleen geschikt voor eigenaren van een Sonos-speakersysteem. In Sonos Radio kunnen luisteraars wereldwijd stations opsporen via internetradio-diensten zoals TuneIn, iHeartRadio en Radio.com. Ze hebben dan toegang tot muziek en sport, maar ook tot nieuws van lokale radiostations die ze kunnen zoeken met behulp van postcode.

Daarnaast start Sonos een eigen, originele muziekprogrammering met behulp van diverse dj's, artiesten en andere ‘curatoren’ in verschillende genres. Deze stellen hun eigen muziekverzameling samen met favorieten en nieuwe ontdekkingen. Voormalig Talking Heads-frontman David Byrne en Thom Yorke, zanger van Radiohead, zijn de bekendste namen op de lijst. Bovendien gaat Sonos elke week ook een eigen radio-uitzending verzorgen, gepresenteerd door populaire, hedendaagse muzikanten, vanuit zijn flagship-winkel in New York.

Concurrentie?

Met Sonos Radio gaat de fabrikant van mooie speakers dus de concurrentie aan met streaming muziekdiensten zoals Apple Music en Spotify. De genoemde artiestenzenders van Sonos zijn reclamevrij, wat echter niet geldt voor de app die Sonos Radio-gebruikers moeten gaan gebruiken om de muziek te kunnen beluisteren. Verder valt op dat alle muziek via Sonos Radio wordt gestreamd op slechts 128 kbps. Dit is een behoorlijk lage resolutie, die minder van je netwerkverbinding vraagt, maar dan ook niet supergoed klinkt, hoe goed de speakers zelf ook mogen zijn. Ter vergelijking: de gratis versie van Spotify wordt gestreamd op 160 kbps, terwijl voor ‘studiokwaliteit’ 320 kbps geldt.

De meer dan 60.000 radiostations wereldwijd zijn nu al voor iedereen beschikbaar, de eigen programmering van Sonos vooralsnog alleen in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië. Andere landen moeten daarna volgen.

