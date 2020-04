Jan Willem Broekema en Jeroen Karreman zijn pioniers op het gebied van thuiswerken. Hun boek Telewerkwijzer, Wat en Hoe van Thuis- en Telewerken is nu weer extra actueel vanwege de coronamaatregelen. Dit geactualiseerde werk is nu gratis verkrijgbaar voor HCC-leden.

Onze maatschappij is met de invoering van de computer aanzienlijk gewijzigd. Werd automatisering in de tweede helft van de vorige eeuw gebruikt om salarisadministraties sneller en efficiënter te kunnen verwerken, vandaag de dag wordt de computer gezien als een instrument om wereldwijd te communiceren (via internet), productieprocessen uit te voeren of te ondersteunen (robotica), vermindering van papierstromen in het kantoor (kantoorautomatisering) en om het werk naar jou te laten komen in plaats van dat jij naar het werk moet (telewerken). Mensen die zonder telewerken niet voor het arbeidsproces beschikbaar waren, komen zelfs weer in beeld (herintreders en arbeidsgehandicapten). Kortom informatie- en communicatietechnologie hebben de maatschappij veranderd en zullen dit de komende jaren blijven doen. (Uit de Epiloog.)

Geactualiseerd

“Telewerkwijzer: het wat en hoe van telewerken” - de officiële titel - van Jan Willem Broekema en Jeroen Karreman werd in 2002 door Kluwer in druk uitgegeven als een Special van De Praktijkmanager. Vanaf 2011 is een vernieuwde en voortdurend bijgewerkte tekst online beschikbaar als blog op telewerkwijzer.blogspot.com

Dit 48 pagina’s tellende PDF-boek uit 2020 is verder inhoudelijk vernieuwd, aangevuld met andere inzichten en aangepast aan de nieuwere technieken. Kortom, dit PDF-boek is een aangepaste uitgave gebaseerd op de papieren uitgave van 2002. De auteurs stellen het beschikbaar voor HCC-leden onder de Creative Commons-licentie.

Coronamaatregelen

Met de platlegging van werk en reizen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus worden medewerkers opgeroepen bij voorkeur van huis uit te werken. Dit boek geeft houvast om dat zorgvuldig te organiseren, al werd het met een heel andere reden geschreven.

Om het PDF-boek te kunnen downloaden, moet je ingelogd zijn als HCC-lid.

Als je het als e-boek (ePub) wilt hebben, dan kun je dit opvragen bij de auteurs. Het mailadres staat achteraan in de PDF-versie.