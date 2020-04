Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, is de ongewilde hoofdpersoon geworden in rechtse complottheorieën over het coronavirus. Hij zou de pandemie misbruiken om de gezondheidssystemen overal ter wereld naar zijn hand te zetten.

Op Facebook verschenen de afgelopen maanden 16.000 berichten die Bill Gates op kwaadaardige manier in verband brengen met het coronavirus en die berichten werden 900.000 keer geliked. YouTube-filmpjes waarin de filantroop en voormalig rijkste man ter wereld wordt beschuldigd, werden vijf miljoen keer bekeken. De New York Times bericht hierover.

Trump-criticus

De 64-jarige Gates steekt zijn mening over de bestrijding van het coronavirus niet onder stoelen of banken. Gates heeft regelmatig kritiek op het beleid van de Amerikaanse president Trump en diens coronamaatregelen. Hij pleitte al vroeg voor een lockdown in de VS, bekritiseerde de president indirect om zijn aanvankelijke ontkenning van de coronacrisis en maakt gehakt van Trumps aankondiging om te stoppen met financiële bijdragen aan de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Gates twitterde daarover vorige week: “Het stopzetten van de financiering voor de Wereldgezondheidsorganisatie tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis is net zo gevaarlijk als het klinkt. De wereld heeft de WHO nu meer dan ooit nodig.”

TED Talk als bewijs

Terugkijkend op de ebolacrisis in 2014 waarschuwde Bill Gates een jaar later in een TED Talk dat niet kernwapens de grootste bedreiging voor de mensheid vormen, maar een ziekteverwekkend virus. Hij riep in die speech op om meer te investeren in lokale gezondheidszorg en in systemen die een virusuitbraak kunnen herkennen en om meer voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze lezing is nu opnieuw opgedoken en de laatste weken meer dan 25 miljoen keer bekeken. Alleen met ook een andere uitkomst: complotdenkers en antivaccinatie-groeperingen zien daarin het bewijs dat Gates een nieuwe epidemie zou willen gebruiken om controle te krijgen over zorgsystemen overal ter wereld.

De Bill & Melinda Gates Foundation, Gates’ investeringsfonds voor goede doelen, heeft zelf 250 miljoen dollar toegezegd om de crisis te helpen bestrijden. De directeur van het fonds verklaarde: “In een tijd waarin we worden geconfronteerd met een ongekende gezondheids- en economische crisis, is het verontrustend dat mensen verkeerde informatie verspreiden. Het verspreiden van feiten is een van de beste dingen die we kunnen doen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.”