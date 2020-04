Een zelfstandige is liever zo min mogelijk met geldzaken bezig en gelukkig zijn er meerdere apps om ondernemers van financiële taken te ontlasten. Wij hebben de populairste financiële apps voor zelfstandigen op een rij gezet.

Natuurlijk zijn geldzaken belangrijk voor een zelfstandige, hij is tenslotte geen vrijwilliger met een liefdadigheidsorganisatie. Het geld moet binnenstromen maar graag vlot en geluidloos, zonder veel poespas. Zo kan hij zich concentreren op zijn klanten en het uitbouwen van de zaak. Hier vind je de populairste financiële apps voor zelfstandigen.

DigitaleFactuur

DigitaleFactuur is een app waarmee je facturen en offertes kunt opmaken en versturen. Je facturen worden verwerkt en opgevolgd. Zo hoef jij jezelf er niet aan te herinneren dat je moet controleren of een klant wel betaald heeft, want eerlijk… waarschijnlijk vergeet je er af en toe één en loop je zo inkomsten mis. De app houdt de kosten bij en je kunt er ook bonnetjes in bewaren. De kostprijs bedraagt 25 euro per maand voor 200 facturen. Vind je dat te kostelijk, weet dan dat er tientallen boekhoudprogramma’s ( bestaan zoals DigitaleFactuur met zeer uiteenlopende prijzen.

Handwallet - Expense Manager

Handwallet is een gratis applicatie die dient om je budget te beheren. Het gaat hier niet alleen om het huishoudbudget, maar ook om het budget van je onderneming. Handwallet toont aan de hand van grafieken een analyse van de kosten, inkomsten en saldo. Het is mogelijk om zowel je professionele als persoonlijke rekeningen te beheren en zelfs spraakberichten op te nemen zoals prijsafspraken met de klant. Handwallet biedt de optie een pincode in te stellen voor het gebruik van de app wat de veiligheid verhoogt. De gratis app is geen boekhoudprogramma, maar betaal je maandelijks 35 dollar extra, dan kan je wel facturen, leveringsbonnen en BTW scannen en beheren. Als gebruiker moet je wel zelf de transacties invoeren en groeperen.

Kies je betaalapp

Iedere zelfstandige zou hem al op zijn smartphone moeten hebben: de betaalapp. Het is nu eenmaal hét betaalmiddel van deze tijd. Het enige wat de klant en jij nodig hebben, is een smartphone. De klant scant met de camera een QR-code op jouw telefoon of ander apparaat. Geen gedoe meer met iDeal, betaalpassen en munten. Met Payconiq, de meest gebruikte betaalapp, is de betaling direct via de Payconiq-app op een smartphone uit te voeren. Daarmee gaat de app verder dan alleen het ontvangen en verzenden van een betaalverzoek. In België, waar Payconiq gelanceerd werd door de bank ING, is het gebruik al wijdverspreid. In Nederland is de opmars nog volop bezig.

Dragon Dictation

Je zal Dragon Dictation misschien niet snel aan het lijstje van ‘financiële apps’, toevoegen maar hij is zo tijdbesparend dat zelfstandigen er financieel veel baat bij hebben. Bij Dragon Dictation is het de bedoeling dat je je e-mails, tweets of berichten simpelweg dicteert. Dat kan in verschillende talen zoals Nederlands en Engels. De app werkt opvallend nauwkeurig. Daarom wilden we deze vondst niet verzwijgen.

Er zijn voor zelfstandigen verschillende apps voorhanden om financiën te beheren, financiële taken over te nemen en tijd te besparen. Al leunt de digitale wereld niet aan bij je vakgebied, loont het toch de moeite om tijd te besteden aan welke app voor jou het nuttigst kan zijn. Al is het maar om na de installatie ervan minder uren voor je laptop door te brengen en meer met je klanten bezig te zijn.