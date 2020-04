Wie handig is met computers, heeft een streepje voor tijdens de coronacrisis. De computer is de weg naar buiten, naar sociale contacten en naar een prettige bezigheid binnenshuis of in de tuin.

De overbekende, lichtelijk spottende opmerking dat alle senioren achter de geraniums zitten, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. Dit geldt namelijk lang niet voor iedereen, veel mensen hebben gezocht naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen op de digitale snelweg.

Verstoken van contact, niet nodig

De regering is genoodzaakt om tijdens de crisistijd een aantal veiligheidsmaatregelen in te voeren. Juist de oudere doelgroep zit vaak al in de hoek waar de meeste klappen vallen. Nu zij dan ook nog eens verstoken zijn van bezoekjes van kinderen, kleinkinderen, de buurvrouw, de ouderling van de kerk, etc. zouden zij gemakkelijk in eenzaamheid kunnen geraken. Gelukkig zijn er veel senioren die met hun tijd zijn meegegaan en interesse hebben getoond voor computers en de vele mogelijkheden die daarmee zijn. Dat komt ze nu van pas, het is fijn om de kneepjes van de moderne technologie te kennen, zodat de stap naar gebruik van Skype of FaceTime gemakkelijk gemaakt is. En zoals we ook op tv zien, biedt dat vele nieuwe leuke manieren om met elkaar te communiceren zonder dat men fysiek bij elkaar is.

Volgens het CBS neemt het internetgebruik de laatste jaren vooral onder 75-plussers toe, meer dan 60% maakt er gebruik van. Van alle inwoners in Nederland heeft 94% toegang tot het internet en maakt wel 92% er gebruik van.

Die mensen die nog niet zo handig zijn en de steun van hun persoonlijke whizzkids moeten ontberen, zijn bij HCC aan het juiste adres. HCC is een vereniging, opgericht door computergebruikers die hun kennis graag met anderen delen. Leden van HCC kunnen gebruikmaken van het prachtige aanbod van de HCC!seniorenacademie. Zij bieden uiteenlopende digitale onderwerpen aan en geven ook vele praktische tips.

Wie enthousiast is geworden, wil natuurlijk graag ook een computer of laptop die modern genoeg is om het geleerde in praktijk te brengen.

Go digital, graag digitaal dus!

Voorlopig luidt het devies ‘blijf thuis’ en zijn we met zijn allen vooral aangewezen op de digitale mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. Via sociale media kun je communiceren, mensen een hart onder de riem steken, een bloemetje sturen, spelletjes doen, maar natuurlijk ook gewoon de dagelijkse belevenissen met elkaar delen.

Ondertussen kijken we reikhalzend uit naar de tijd waarin wij elkaar weer kunnen zien, we bij de buurvrouw op de koffie kunnen gaan, kunnen gaan winkelen, alles zonder enige beperking. Wat zal het fijn zijn als de kleinkinderen met hun nieuwe rugtas vol spelletjes bij hun opa en oma kunnen komen. Want we mogen hopen dat sommige positieve effecten die de crisis met zich heeft meegebracht, bewaard zullen blijven.