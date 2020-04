De eerste iPhone SE kwam in 2016 uit en was toen goed voor tien procent van de totale iPhone-verkoop in dat jaar. Maar inmiddels is vanwege de coronacrisis de verkoop van de veel duurdere iPhones flink onderuit gegaan en lijkt de tijd rijp voor een goedkoper toestel als dit.

De IPhone SE 2020 is de opvolger van de iPhone 8 en heeft voor zijn schappelijke prijs prima specificaties: een 4,7-inch Retina HD-scherm, 3 GB werkgeheugen en een 12MP-camera op de achterkant en een 7MP-selfiecamera. Hij wordt standaard geleverd met 64 GB aan geheugenopslag, terwijl een versie met 128 of 256 GB ook mogelijk is. Hij is leverbaar is de kleuren wit, zwart of rood.

De telefoon wordt ontgrendeld met Touch ID. Face ID zit er niet op, waarschijnlijk om te prijs te kunnen drukken. Hij is wel weer voorzien van de A13 bionic chip, die de iPhone 11 en 11 Pro ook hebben. Hij is daarmee razendsnel en kan krachtige apps draaien.

De iPhone SE 2020 is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf 24 april uitgeleverd.