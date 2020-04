Als ondernemer heb je natuurlijk een eigen website nodig. Dit is in veel gevallen zelfs het eerste wat de klanten van jou zien en daarom is het erg belangrijk om hier serieus mee aan de slag te gaan. Je krijgt immers maar één kans voor een eerste indruk. Gelukkig kun je tegenwoordig een eigen website maken zonder dat je kennis nodig hebt van allerlei moeilijke toepassingen en systemen.

Het domein en de hosting

Als je een website gaat maken, heb je als eerste een domeinnaam en hosting nodig. Je kunt het beste je bedrijfsnaam als domeinnaam gebruiken. Is dit niet mogelijk? Kies in ieder geval een duidelijke en professionele domeinnaam. Kies ook een hosting-pakket waarbij je een snelle webserver hebt. Hierdoor is je website een stuk sneller, dit is veel fijner voor je bezoekers. Daarnaast worden websites met een korte laadtijd beter gevonden door zoekmachines.



De content op je website

Eigenlijk alles wat op je website staat is de content van je website, dus de afbeeldingen, teksten, video’s en ga zo maar door. Je kunt het beste zorgen dat je alle content op je website helemaal klaar hebt voor je gaat beginnen met het maken van je website. Het ontwerp sluit hier dan naadloos op aan en het vormgeven is zo ook een stuk makkelijker. Natuurlijk kun je ook achteraf nog aanpassingen doen, als je maar niet achteraf de teksten hoeft te schrijven. Besteed genoeg aandacht aan je content, hiermee overtuig je de website bezoekers om zaken met jou te doen.

Het maken van je website

Als je alle content hebt, kun je starten met het maken van je website. Hiervoor moet je eerst het systeem kiezen waarmee je de website gaat maken, dit wordt ook wel het CMS genoemd. Voor de meeste websites kun je het beste gebruikmaken van Wordpress. Voor iedere website zijn er een aantal dingen waar je op moet letten en die je toe moet voegen aan je website. We hebben een aantal tips voor je opgesteld zodat je een succesvolle website kunt maken:

- Maak gebruik van call-to-actions om je bezoekers aan te sporen tot een actie op je website.

- Zorg ervoor dat je website duidelijk en overzichtelijk is.

- Kies een stijl op je website die goed aansluit bij jou en je bedrijf.

- Houd een eenvoudige navigatiestructuur aan.

- Optimaliseer de snelheid van je website.

- Zorg ervoor dat je website goed vindbaar is via zoekmachines.