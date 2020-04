HCC!net, HCC-net of HCCnet?

HCC!net is de officiële benaming, omdat het uitroepteken onderdeel is van het logo van de vereniging. Gebruik het uitroepteken echter niet in je e-mailadres, want de extensie in het e-mailadres is @hccnet.nl (zonder uitroepteken). In dit artikel gebruiken we dus wel de offciële benaming, dus met uitroepteken.



Waarom krijg ik een foutmelding bij het ophalen van mijn mail?

Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn:

Het wachtwoord voldoet niet meer aan de veiligheidseisen (wijziging van minimaal 8 naar minimaal 12 tekens).

De inloggegevens zijn zoekgeraakt na een update van je mailprogramma of computer.

Het account is op geblokkeerd door onze interne HCC!net helpdesk vanwege het vermoeden van misbruik van het account of een hack op het account.

Er is een storing op HCC!net. Bij constatering hiervan wordt dit op HCC.nl vermeld.

Wat moet ik doen als ik mijn inloggegevens kwijt ben voor HCC!net?

Inloggen op het HCC!net e-mailadres kan met dezelfde gegevens als die je gebruikt voor HCC.nl. Mocht je deze gegevens niet meer weten, dan kun je ze opvragen door naar https://www.hcc.nl/ te gaan, vervolgens naar Inloggen (rechts bovenin) en daarna een keuze te maken uit Gebruikersnaam vergeten of Wachtwoord vergeten.

Beeld: 3 gebruikersnaam vergeten]

Gebruikersnaam vergeten?

Zie de instructies in de onderstaande afbeelding.

[beeld: 4a en 4b. wachtwoord vergeten]

Wachtwoord vergeten?

Bij Wachtwoord vergeten zijn er twee opties via de verschillende tabbladen (zie onderstaande voorbeelden). Bij de eerste krijg je per e-mail een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te kunnen stellen. Bij de tweede optie kun je het wachtwoord wijzigen met behulp van de HCC-code die eerder is meegezonden in de brief die je bij je ledenpas hebt gehad.

Hoe stel ik HCC!net e-mailprogramma in op mijn computer, tablet of smartphone?

In de Instellingen van je mailaccount vul je de volgende gegevens in:

**hier groot afbeelden beeld 5***

Heeft het overgaan van XS4ALL naar Freedom Internet invloed op het behoud/gebruik van het HC!-net e-mailadres?

Nee, het HCC!net e-mailadres is een onderdeel van het standaard lidmaatschap van HCC. Zolang je lid bent van HCC, kun je ook het HCC!net e-mailadres behouden, ongeacht bij welke provider je zit. HCC!net heeft namelijk een onafhankelijke mailserver.

Hoe kan ik mijn instellingen voor HCC!net e-mail beheren zoals bijvoorbeeld het instellen van een vakantiemelding, een forward, een alias of het instellen van een nieuw wachtwoord voor een subaccount?

Ga hiervoor naar de speciale HCC!net servicepagina op https://service.hccnet.nl/ en log in met dezelfde inloggegevens als die je gebruikt voor je HCC!net (hoofd) e-mailadres of HCC.nl