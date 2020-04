Wat is het, zeker in deze tijden, ontzettend fijn dat er televisie bestaat. En als het een beetje meezit heb je een smart-tv waarop je apps als Netflix, Videoland of NPO start kan zetten, zodat je altijd de series en films kan kijken die je maar wilt. Hier vijf series die je op Netflix kunt bekijken.

1.The English game

'The English Game' is een nieuwe serie op Netflix waar over een strijd tussen twee klassen in Engeland. De serie laat zien hoe de start van het Engelse voetbal was, ver voordat de bekende ploegen van nu streden voor de kansen in de Premier League. De zesdelige serie is een verhaal van het ontstaan van voetbal zoals we dat tegenwoordig kennen vanuit het perspectief van twee voetballers. De ene is rijk, terwijl de andere een arbeider is. Deze tweestrijd wordt uitgelicht.

2. Bodyguard

Op dit moment een van de beste serieus op Netflix; Bodyguard. Helaas kan je slechts zes afleveringen genieten van hoe beveiliger en oorlogsveteraan David Budd het erg lastig heeft met zijn ex-vrouw en kinderen, de minister die hij beschermt maar met wie hij ook naar bed gaat en de vele terroristische aanslagen die hij moet verwerken. Daarnaast heeft hij ook nog eens last van een posttraumatische stressstoornis.

David Budd heeft het dus alles behalve makkelijk en sleept je in zes afleveringen mee in een mooi verhaal. Hij is dan wel de beste beveiliger van het land, maar is hij ook maar een mens.

3. Undercover

We zetten ook een Nederlandse serie in dit rijtje, want ook deze Netflix-serie is het kijken meer dan waard. We volgen Ferry Bouman, een grote XTC-baas die gevolgd wordt door twee undercoveragenten. Zij infiltreren in de organisatie van de drugsbaron en doen zich voor als stel op de camping waar hij zijn weekenden doorbrengt. Het stoere aan deze serie is dat deze gebaseerd is op feiten.

In seizoen 2 doet ook kickbokser Rico Verhoeven zijn intrede. Het seizoen gaat nog altijd over Ferry Bouman (Frank Lammers), die in de bak zit en wil weten wie hem verraden heeft. Daarnaast stuiten ze op een illegale wapenhandel van Syrië naar België, waarna er opnieuw een agent undercover gaat. Weer genoeg spanning om te volgen in het nieuwe seizoen van undercover dus.

4. Homeland

We weten dat Homeland al jaren bestaat en veel mensen al meerdere seizoenen gezien hebben van de serie waarin CIA-agent Carrie Mathison de strijd aangaat tegen het terrorisme. Al in seizoen 1 word je meegenomen in het leven van Mathison, die een Bipolaire stoornis heeft, en Saul Berenson, die samen optrekken in de strijd tegen terroristen.

Het grote voordeel van deze serie? Je hebt heel wat te kijken, want er staan maar liefst zeven seizoenen op Netflix. En goed nieuws, ook seizoen acht komt eraan.

5. La casa de Papel

Wat fijn dat er in deze tijd een nieuw seizoen van Le casa de Papel uitkomt. Op 4 april begon alweer het vierde seizoen van deze hitserie, die bekend staat als één van de beste Netflixseries van dit moment.

Deel 1 en 2 gaan over El Profesor die samen met acht andere criminelen de grootste overval in Spanje ooit pleegt: ze bezetten ‘de Koninklijke Munt’ van Spanje. Hier wordt zo’n 2,4 miljard euro gedrukt, dat door de bende naar buiten gesmokkeld wordt. Het lukt ze net op tijd te ontsnappen, want de politie zit ze op de hielen.

De Spaanse Bank, genaamd Banco de España in Madrid, is hét doelwit in het derde seizoen. En nu staat dus alweer het vierde seizoen op het programma.

Daarover is nog maar weinig bekend, maar we hebben gelukkig de trailer al.