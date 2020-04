Microsoft bracht dit nieuws niet zelf naar buiten, maar het werd opgepikt vanuit een interne mail die het bedrijf vorig week aan zijn 150.000 werknemers wereldwijd stuurde. Nieuwssite Business Insider berichtte hierover. De medewerkers kunnen deze extra tijd in overleg in één keer of in delen opnemen, bijvoorbeeld enkele dagen per week. In de staat Washington, waar Microsoft zijn hoofdkantoor heeft, blijven de scholen zeker tot de zomer dicht.

Bonus

Zo’n beetje alle grote Amerikaanse techbedrijven verplichten hun medewerkers over de hele wereld om thuis te werken. Facebook maakte afgelopen week bekend dat het al zijn 45.000 werknemers een bonus van duizend dollar geeft vanwege de extra kosten die mensen moeten maken om vanuit huis te werken en om kinderopvang te regelen. Facebook berichtte ook dat het zijn medewerkers met een oproep- of nul-urencontract volledig blijft doorbetalen, ondanks de lagere werkdruk en omzet. Ook Google en Twitter hebben aangekondigd dat ze flexibele medewerkers volledig blijven doorbetalen.