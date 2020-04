Facebook heeft een app voor stelletjes geïntroduceerd. In Tuned kunnen twee personen berichten, muziek en foto’s met elkaar delen. Vooral handig dus voor geliefden die niet bij elkaar wonen of zich toch aan de 1,5 meter-regel willen houden.

Koppels die wel van sociale media houden, maar niet van meekijkers, kunnen met de app Tuned hun eigen online plekje inrichten. Daar kunnen ze bijvoorbeeld hun Spotify-account koppelen en naar dezelfde muziek luisteren, maar elkaar ook foto’s, memo’s, voice-berichten en kaartjes sturen. Waar Facebook normaal gesproken leunt op zoveel mogelijk vrienden die zoveel mogelijk data naar elkaar versturen, kiest het bedrijf hier dus voor een ‘intiemere’ aanpak.

Facebook heeft Tuned met weinig tamtam uitgebracht en vooralsnog alleen voor iOS en alleen in de Verenigde Staten. Op dit moment test het platform of de app aanslaat. Hij is ontwikkeld door Facebooks New Product Experimentation-team, dat eerder ook verantwoordelijk was voor de kleinschalige apps Whale (om memes te maken) en Hobbi (om foto’s te delen).



Wie Tuned wil installeren, hoeft overigens geen Facebook-account te hebben. Wel moet de gebruiker natuurlijk akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden en het beleid voor gerichte advertenties. Facebook kijkt tenslotte altijd mee, hoe intiem ook.