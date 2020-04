Aanbieders van films, series en games buitelen over elkaar heen in hun poging marktaandeel te veroveren. Dat nu veel mensen thuis zitten en tijd over hebben of hun kinderen aan de tv of computer willen kluisteren om zelf nog een beetje te kunnen werken, dat helpt.

Veel diensten bieden een gratis proefperiode aan, voordat je een betaald abonnement neemt. Of niet. Waar kun je zoal gratis terecht?

Amazon Prime

Bij Amazon Prime kun je video’s kijken, games spelen, producten bestellen en foto’s in de cloud opslaan. Omdat we het hier over tijdelijk tijdverdrijf hebben, vergeten we die laatste twee diensten even. Amazon Prime Video biedt enkele eigen film- en televisieproducties (Originals) en vooral aangekochte titels. Daartussen heel veel grote én lange films die je altijd al – nog een keer – wilde bekijken: de Godfather-trilogie, Dark Knight, Harry Potter, Lord of the Rings en veel Amerikaanse klassiekers. Het aanbod aan series is wat matiger, maar Mr. Robot – alle seizoenen! – springt eruit. En er zitten ook Nederlandse titels tussen zoals Jiskefet. Tussen de games op Twitch Prime die je online kunt spelen, zitten het populaire Rainbow Six Siege en Doom.



Amazon Prime is 1 maand gratis te proberen. Daarna betaal je € 2,99 per maand. Opzeggen kan op elk moment.

Apple Arcade

Al een halfjaar is Apple Arcade, de gamingdienst van Apple, actief in 150 landen waaronder Nederland. En het gaat daarbij zeker niet om de klassieke arcade-spelletjes. Bij Apple Arcade neem je een abonnement, waarmee je onbeperkt games kunt spelen op iOS, macOS en tvOS. Dit is dus geen streamingdienst, je installeert de games op je iPad of iPhone en speelt online of offline. Je logt in met je Apple ID, de gamevoortgang wordt bijgehouden in iCloud en Game Center. Je vindt in Arcade meer dan honderd ‘betere’ games en dus geen spellen die hun geld verdienen met advertenties of in-app aankopen. Als je kiest voor Delen met gezin, kun je het abonnement met maximaal vijf andere gezinsleden delen.



Ook Apple Arcade kun je 1 maand gratis uitproberen. Daarna betaal je € 4,99 per maand. Maar pas op: als je het gratis proefabonnement niet wilt verlengen, moet je het minstens 24 uur voor het einde van de proefperiode opzeggen.

Disney+

Wie de kinderen Frozen, Micky Mouse of Ducktales wil voorzetten, moet natuurlijk bij Disney+ zijn. Maar ook de superhelden van Marvel Studios, de vele briljante Pixar-tekenfilms, Pirates of the Caribbean en de Star Trek-films zitten in het pakket dat Disney aanbiedt. En als het iets serieuzer moet of mag zijn: ook de natuurdocumentaires van National Geographic zitten erbij. Disney worstelt nog enigszins met de vraag of er ook films voor volwassen kijkers moeten komen. Dan moet de dienst natuurlijk met leeftijdscategorieën komen, iets waar ze tot nu toe geen omkijken naar had.



Disney+ is slechts 7 dagen gratis te bekijken, dus je moet van tevoren goed bedenken wat er op de kijklijst moet staan. Je kunt wel op vier apparaten tegelijk kijken, dat scheelt. En ook wanneer je je voor die ene week wilt abonneren, kost het je € 0,01 vanwege de betaalverificatie die Disney uitvoert. En pas op: zeg wel je abonnement op tijd op, anders wordt het automatisch verlengd. Je betaalt dan € 6,99 per maand of € 69,99 per jaar.

Videoland

Ook het Nederlandse Videoland heeft een gratis proefperiode en wel van 14 dagen. En ook Videoland is niet helemáál gratis, want ook daar betaal je die ene eurocent om de betaalmethode te verifiëren. Videoland is (op dit moment nog) in handen van RTL Nederland, dus onder het pakket valt ook RTL Telekids. Ook biedt de dienst meer dan gemiddeld veel vaderlandse series, waaronder Mocro Maffia en Nieuwe Buren. En Videoland was er snel bij met de The Handmaid’s Tale. Soms kijk je het ene seizoen van een serie op Videoland en het andere op RTL-televisie of andersom. Maar omdat het hier over de gratis proefperiode gaat, zijn de films natuurlijk vooral interessant. En daarin is het aanbod toch wat magerder dan de grote concurrent hieronder.



Videoland is 14 dagen gratis te bekijken, daarna betaal je € 8,99 per maand. En ook hier opgelet: binnen de proefperiode opzeggen, anders zit je aan een betaald abonnement vast. Dat je natuurlijk op elk moment kunt opzeggen, dat dan weer wel.

Netflix

Waar de eerste drie hier genoemde diensten nog bezig zijn om voet aan de grond te krijgen, heeft Netflix dat lijkt het niet meer nodig. De streamingdienst heeft zijn proefperiode van 30 dagen namelijk afgeschaft. In Nederland, tenminste. In bijvoorbeeld de VS bestaat de gratis proefmaand nog wel. Blijkbaar zijn wij hier al om. Een abonnement kost tussen de € 7,99 en € 13,99 per maand, afhankelijk van op hoeveel apparaten je tegelijkertijd wilt kunnen streamen en of je wel of niet in HD wilt kunnen kijken.



Het voordeel van geen gratis proefperiode, is dat je niet kunt vergeten weer op te zeggen!