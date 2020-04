Na alle ophef over de videobel- en conferencing-app Zoom is er volop aandacht voor de privacy-aspecten van dit soort programma's waarmee mensen nu veel thuiswerken. VPNgids heeft verschillende apps doorgelicht en raadt bijvoorbeeld ook WhatsApp en Hangouts af.

VPNgids heeft bekende en minder bekende apps doorgespit en publiceerde een lijst met haar bevindingen. Niet verwonderlijk komt Zoom er slecht vanaf. Zoom-directeur Eric Yuan heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor de privacy-lekken. Hij stelde dat het bedrijf niet berekend was op de massale populariteit van de app als gevolg van de coronacrisis. Dat lijkt maar het halve verhaal, want het doorsturen van gebruikersgegevens naar Facebook, waarover wij eerder schreven, is een ingebouwde functionaliteit die niets te maken heeft met de hoeveelheid mensen die er gebruik van maken.

In zijn onderzoek naar de privacygevoeligheid van videobel- en thuiswerkapps keek VPNgids vooral naar de end-to-end encryptie, in hoeverre de makers van de programma's mee kunnen kijken met de verstuurde data. Bekende apps als WhatsApp, Teams en Skype krijgen een minnetje vanwege de informatiehongerige reputatie van de eigenaren, respectievelijk Facebook en Microsoft. Apps die er goed uitkomen zijn onder andere Join.me, Signal en Wire.