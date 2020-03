Gedwongen thuiszitten heeft één klein voordeel: de kans om erop uit te gaan en de ontluikende lente te beleven. De smartphone helpt daarbij. Want hoe heet die plant ook alweer en wat is dat voor kever? Zes gratis apps om de natuur te ontdekken.

Een telefoon met camera en een internetverbinding kan van jou een bioloog in de dop maken. Er zijn namelijk meerdere apps voor flora- en faunaliefhebbers.



Zoals Plantsnap: download de app, maak een foto van die bloem in de tuin van de buren of die plant in het bos en druk op Klaar. De app vertelt je direct de naam, klasse en het gebied waar hij van nature voorkomt. En als de app het niet zeker weet, geeft hij suggesties wat het dan wel sou kunnen zijn. De gratis versie bevat wel – redelijk onopvallende – advertenties en is er voor Android en iOS.

Er zijn twee leuke apps die niet alleen het groen om je heen verklaren, maar ook dieren kunnen herkennen. De eerste vlinders fladderen tenslotte alweer rond. Obsidentify, gemaakt in samenwerking met Naturalis, en iNaturalist, ontwikkeld door o.a. National Geographic, werken met hetzelfde principe: foto’s nemen, toestaan dat de app jouw beeld matcht met zijn database en kijken wat de resultaten zijn. Soms moet je meerdere foto’s maken of net een ander detail pakken, maar de apps komen er wel altijd uit. Ook Obsidentify (Android en iOS) en iNaturalist (Android en iOS) zijn beschikbaar op beide platforms en gratis.

De app Dierenzoeker is heel geschikt om jonge kinderen bezig te houden in tijden van verveling. Hij draait niet zozeer om beeldherkenning via de smartphone, maar om eigen eenvoudige observaties. Die vogel daar: wat voor bek heeft hij, welke kleur, heeft hij een kuif? Dan zou het wel eens een... zwarte mees kunnen zijn. De app is o.a. ontwikkeld door het Klokhuis en geschikt voor Android en iOS.

Voor wie liever in huis blijft en bij kamerplanten wil houden, is er Plantsome. Deze app voor Android en iOS helpt je bij het verzorgen van je planten. Je selecteert jouw plant uit een voorgestelde lijst, hoe goot hij en is en hoeveel zonlicht hij krijgt, en de app meldt je vervolgens hoe vaak je hem water moet geven. Hij stuurt je zelfs een melding wanneer de plant weer aan de beurt is. Ideaal voor vergeetachtige types en mensen zonder groene vingers.

Wie door het thuiszitten tegen de muren opvliegt en echt wat groens wil ondernemen, is er de Makkelijke moestuin. Dit is wel een commerciële app - hij hangt immers aan de webshop met dezelfde naam – maar hij is zo leuk dat we hem hier toch vermelden. Je krijgt tips over welke groenten je wanneer zelf kunt verbouwen en hoe je dat doet. Dat kan met de aangeboden moestuinbakken en andere producten, maar je kunt natuurlijk zelf net zo goed je eigen stukje tuin afbakenen. Pluksla, wortelen en spinazie kunnen nu nog prima gezaaid worden. Beschikbaar is Android en iOS. Eet smakelijk straks!