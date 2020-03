Zoom is een van de apps die razendsnel in populariteit is gestegen nu veel mensen graag willen videobellen. Zie ook onze recente Vraag van de Week over dit onderwerp. Ook veel scholen gebruiken het Zoom-platform voor hun lessen op afstand.



Nu is echter bekend geworden dat Zoom gebruikersgegevens deelt met Facebook. Motherboard, de tech website van Vice, kwam hierachter. Zoom informeert Facebook wanneer de gebruiker de app opent en verstuurt details over het gebruikte apparaat, zoals het model, de tijdzone en de plaats van waaruit de verbinding wordt gemaakt en via welke provider. Bovendien gaat er met deze data een unieke advertentie-ID mee die door het toestel wordt aangemaakt en die bedrijven kunnen gebruiken om de gebruiker gerichte advertenties voor te schotelen. Het gaat om hetzelfde datapakketje waardoor eerder deurbel-app Ring in het nieuws kwam.

Niet transparant

Zoom zegt in zijn gebruikersvoorwaarden weliswaar dat "Facebook-profielinformatie van de gebruiker (wanneer u Facebook gebruikt om in te loggen op onze producten of om een account voor onze producten aan te maken) verzamelt", maar vermeldt niet dat er actief gegevens naar Facebook worden verstuurd, laat staan van gebruikers die helemaal geen Facebook-account hebben.

Dit is strijdig met het officiële beleid van Facebook, dat voorschrijft dat apps van ‘derde partijen’ helder en expliciet moeten communiceren over de informatie die wordt verzameld en gedeeld.



Al eerder werd bekend dat Zoom zelf ook privacygevoelige gegevens verzamelt, zoals de locatiegegevens en IP-adressen van de deelnemers aan groepsgesprekken en videoconferenties op het platform.