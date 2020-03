Tot nu toe kregen klanten van KPN voor hun netwerkverbinding standaard de Experiabox in bruikleen. Het telecombedrijf heeft er nu echter voor gekozen om klanten meer vrijheid te geven en ook eigen modems toe te staan. Deze keuzevrijheid is een opmerkelijke stap, omdat in een eerdere rechterlijke uitspraak juist werd bevestigd dat KPN en ook Ziggo hun eigen exclusieve modem mochten aanbieden. Jean Pascal van Overbeke, directeur consumentmarkt van KPN: “Met deze uitbreiding kunnen we consumenten en ondernemers een nog betere gebruikerservaring bieden. En, heel mooi, het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de medewerkers van zowel XS4ALL als KPN.” Met deze laatste opmerking lijkt KPN tegemoet te willen komen aan ontevreden XS4ALL-klanten die door het stoppen van hun merk vreesden voor hun internetvrijheid.

Vier FRITZ!Box-types

Voor klanten die meer vrijheid willen om hun internetnetwerk zelf in te stellen, biedt KPN nu ook de keuze voor twee populaire FRITZ!Box-modems van het Duitse merk AVM, de types 7583 en 7590. Net als de Experiabox wordt de FRITZ!Box gehuurd, inclusief extra ondersteuning van de Tech Desk. Klanten kunnen ook een eigen modem kopen en zelf installeren. Als een klant een eigen modem koopt, kan de Tech Desk-ondersteuning aangezet worden als optie. De Tech Desk is een uitbreiding van de reguliere klantenservice, met volgens KPN “gespecialiseerde klantexperts met diepgaande en brede technische kennis over connectiviteit en randapparatuur voor internet.”

Naast de twee genoemde modems kunnen klanten ook kiezen voor de meer 'basic' FRITZ!Box-modems 7490 en 7530. Deze twee worden echter geleverd met de standaard firmware en fabrieksinstellingen.

Upgrade e-mailbox en DNSSEC

Naast deze modemvrijheid kwam KPN deze week met nog twee nieuwtjes. KPN-klanten hebben namelijk een upgrade gekregen van hun e-mailbox, die onlangs is vergroot van 1 naar 15 GB per e-mailbox. De e-mailboxen zijn mobiel makkelijker in gebruik geworden en hebben nu een agenda en adresboek.

Daarnaast heeft KPN de internetveiligheid opgekrikt met de introductie van het veiligheidsprotocol DNSSEC. DNSSEC is een uitbreiding op DNS (Domain Name System), de bewegwijzering van het internet. Dit protocol controleert of de internetpagina daadwerkelijk de juiste is. Dat voorkomt ongewenst bezoek aan nepwebsites.

Al deze nieuwe opties zijn niet alleen beschikbaar voor nieuwe, maar ook voor bestaande particuliere en klein-zakelijke klanten, meldt KPN.