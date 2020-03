Bestanden

De app Bestanden is een belangrijke toevoeging sinds iOS 11 een paar jaar geleden en Apple ontwikkelt deze steeds verder. Nieuw sinds de laatste software-update is dat je nu niet alleen bestanden kunt delen maar hele mappen, bijvoorbeeld in AirDrop met andere Apple-gebruikers, maar ook in gedeelde mappen in iCloud of andere clouddiensten. Ook de opties voor het afgeven van machtigingen wie bij welke bestanden en mappen kan, is verbeterd.





Memoji’s, CarPlay en Arcade

Er zijn weer nieuwe memoji’s toegevoegd, waaronder een feestende memoji, eentje bij wie de stoom uit de neusgaten komt en zelfs een memoji achter een Macbook. Behalve de normale bugfixes bevat iOS 13.4 onder andere ook updates voor CarPlay en voor games spelen via Arcade.



Muizen met iPadOS 13.4

Voor wie met een iPad werkt, is de update helemaal goed nieuws. Met de nieuwste software op je iPad heb je een volledige ondersteuning voor het werken met een muis of trackpad, waardoor je iPad steeds meer op een laptop begint te lijken. Qua hardware maakt het niet uit of die van Apple zelf is of van andere merken.

Je verbindt de muis of trackpad met je iPad via bluetooth. Zet hem in de vindbare modus en ga naar Instellingen op je iPad en dan naar Bluetooth. Klik op de naam van jouw muis of trackpad en bevestig dat je het apparaat wilt koppelen. De cursor verschijnt nu als een cirkel op de iPad en via Instellingen, Toegankelijkheid en Aanwijzerbediening kun je daar verschillende opties voor kiezen, zoals de helderheid, kleur en grootte. Wie ook een Macbook heeft, zal zien dat de cursor op de iPad er dus heel anders uitziet.



Op de aangesloten trackpad werken alle al bekende gebaren van Apple, zoals omhoog vegen met drie vingers om naar het beginscherm te gaan of vegen naar links of rechts om te schakelen tussen verschillende apps.

De nieuwste software werkt ideaal voor veel iPads en natuurlijk helemaal op de deze week aangekondigde iPad waarover je hier alles leest.