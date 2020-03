Er zijn genoeg betaalde VPN-aanbieders die jouw digitale dromen doen uitkomen. Maar je zou geen Nederlander zijn, als je geen voorkeur zou hebben voor een gratis VPN. Niets mis mee, maar er zijn natuurlijk verschillen te ontdekken tussen premium en gratis software. Serverlocaties en serversnelheid, datalimieten, de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens: dit zijn slechts enkele voorbeelden. Laten we de belangrijkste verschillen tussen betaalde en gratis versies onder de loep nemen.

Serversnelheid

Als je betaalt voor een premium VPN, betekent dat in bijna alle gevallen dat je betaalt voor een betere snelheid dan je met een gratis VPN kunt bereiken. Zijn gamen zonder lag, streamen in Full HD, en snel torrents downloaden voor jou belangrijke zaken? Dan is een betaalde VPN meestal zijn geld dubbel en dwars waard. Toch loont het de moeite een aantal betrouwbare gratis VPN’s uit te proberen. Wellicht voldoet de snelheid die zij bieden en ben je goedkoper uit.

Datalimieten

Voor niets gaat de zon op en dat geldt ook voor het vrije gebruik van data met een VPN. Ben je een type gebruiker als hierboven beschreven (gamer, streamer, downloader)? Betaalde VPN’s bieden in bijna alle gevallen ongelimiteerde data. Toch van belang als je de gehele Netflixbibliotheek wilt uitspelen of regelmatig grote bestanden wilt binnenhalen via torrenting. Ook hier geldt dat er wel gratis VPN-diensten zijn die zomaar zouden kunnen voldoen aan je maandelijkse datagebruik, bijvoorbeeld op je mobiel.



Persoonlijke gegevens

Het is een mantra geworden: als je niets voor een dienst hoeft te betalen, ben je zelf het product. Er zijn helaas legio gratis VPN-services die deze stelling eer aan doen. Het is namelijk niet goedkoop een stabiele en veilige VPN-dienst op te zetten. Berg je dus maar voor ongewenste advertenties, irritante spammails en andere ongein. Premium VPN-providers hebben hun zaken wat dat betreft in de regel beter op orde. Er zijn echter wel betrouwbare gratis VPN’s die vertrouwelijk omgaan met je gegevens.

Kies de optie die voor jou werkt

Je ziet: er zijn belangrijke verschillen tussen betaalde en gratis VPN’s. Als je echter niet te veel verlangt van je VPN op het gebied van snelheid, datalimieten en omgang met persoonlijke gegevens, zijn er goede gratis alternatieven te vinden. Het devies is daarom: informeer je altijd goed voordat je een nieuwe gratis VPN downloadt.