We schreven al eerder dat KPN en Ziggo extra tv-kanalen aanbieden om het thuisblijven plezieriger te maken. Veel van die kanalen zijn gericht op kinderen, om de thuiswerkende ouders te helpen ook aan hun werk toe te komen. Maar ook aan die ouders en andere volwassenen zelf wordt gedacht.



Zo wilde F&L Media, o.a. uitgever 12 tijdschriften en ook van veel computerboeken die HCC met korting aanbiedt, iets doen om de Nederlanders een hart onder de riem te steken. De uitgever: “Wij zijn geen verplegers, (huis)artsen of virologen of wat voor helden dan ook. Wat wij kunnen, is een beetje ontspanning bieden. In het gratis Buiten Gewoon Lezen-magazine hebben we de beste artikelen uit de meest recente nummers van onze twaalf magazines gebundeld. Iedereen kan dit magazine gratis en zonder gegevens achter te laten downloaden.”

Klik voor het gratis magazine op https://www.magazine-actie.nl/gratis

Een ander mooi initiatief voor kiefhebbers van klassieke muziek: 14 Europese concertzalen presenteren de komende weken samen gratis concertuitzendingen op Facebook. Samen streamen ze elke avond een ander concert uit hun archief. Het Concertgebouw in Amsterdam trapte maandagavond af met Dvořáks Negende Symfonie o.l.v. Mariss Jansons. Vanavond staat Schumanns Derde Symfonie op het Facebookprogramma, uitgevoerd door het Royal Stockholm Philharmonic in het Konserthuset.



Iris van der Valk, social manager van Het Concertgebouw, zette de organisatie op poten. "Normaal gesproken is zo'n grote samenwerking tussen concertzalen wel eens ingewikkeld, maar nu wilde iedereen meteen meedoen, ontzettend inspirerend. Samen hebben we een fantastisch aanbod en kunnen we het Europese concertpubliek elke avond wat moois laten zien!"





De concerten zijn elke avond 20.00 uur te zien op alle Facebookpagina's van de deelnemende zalen. Hieronder vind je de adressen:

• Auditori, Barcelona https://www.facebook.com/auditoribarcelona

• Het Concertgebouw, Amsterdam www.facebook.com/concertgebouw

• Town Hall Symphony Hall Birmingham https://www.facebook.com/townhallsymphonyhall

• Elbphilharmonie, Hamburg https://www.facebook.com/elbphilharmonie.hamburgEN

• Konserthuset, Stockholm https://www.facebook.com/KonserthusetStockholm

• Müpa, Budapest https://www.facebook.com/MupaBudapest

• Konzerthaus, Dortmund https://www.facebook.com/Konzerthaus.Dortmund

• Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon https://www.facebook.com/CalousteGulbenkianFoundation

• Casa da Musica, Porto https://www.facebook.com/casadamusica

• Megaron, The Athens Concert Hall https://www.facebook.com/megaron.gr

• Barbican Centre, London https://www.facebook.com/BarbicanCentre

• Wiener Konzerthaus https://www.facebook.com/konzerthaus

• Kölner Philharmonie https://www.facebook.com/KoelnerPhilharmonie