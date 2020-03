Het bureau heeft becijferd dat het aantal leveringen van smartphones is gedaald van 99,2 miljoen in februari 2019 tot 61,8 miljoen in februari 2020. Februari is normaal gesproken een belangrijke maand voor de telecomindustrie, maar het jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona, waar veel nieuwe telefoons worden onthuld, was een van de eerste evenementen die werden afgelast vanwege de coronacrisis.

De uitbraak van het virus in China had een enorme impact, zegt Strategy Analytics. “Aziatische fabrieken waren niet in staat om smartphones te vervaardigen, terwijl veel consumenten de winkels niet konden of wilden bezoeken om een nieuw toestel te kopen.”



Flagship-modellen

Samsung, dat in februari zijn nieuwste S20-smartphones lanceerde, merkt dat de verkoop van haar flagship-toestellen maar langzaam op gang komt. Ook Apple meldde recent dat het zijn winstvoorspellingen moet bijstellen en dat zij het aanbod van nieuwe iPhones wellicht moet beperken. De Apple-fabrieken in China zijn nog altijd dicht, ook al zijn de winkels daar inmiddels weer geopend. “Maar ondanks deze voorzichtige tekenen van herstel in China, verwachten we dat de wereldwijde verzending van smartphones ook in maart 2020 achter zal blijven”, zegt het onderzoeksbureau. En daarbij gaat het om telefoons in alle prijsklassen, niet alleen om de topmodellen.

Ondertussen kondigt Huawei de lancering van zijn nieuwe P40-smartphone aan met een live online introductie op 26 maart aanstaande.



En om positief te eindigen: de verkoop van nieuwe telefoons mag dan gekelderd zijn, dankzij social distancing heeft het videobellen een enorme vlucht genomen. Met dank aan de smartphone kunnen we elkaar toch nog blijven zien!