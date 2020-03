In deze coronacrisis heeft iedereen behoefte aan goede informatie. Helaas wordt er ook een hoop onzin verspreid en zelfs corona-malware. De grote techbedrijven proberen het fake-nieuws te bestrijden. Welke informatie is wél zinnig?

Het bericht vanmorgen in mijn mailbox met de titel: “VersterkJe-immuniteit tegenCoronAa” gaat natuurlijk zo de prullenbak in. Maar helaas is het niet altijd zo makkelijk om zin van onzin te onderscheiden. Er gaan meerdere phishing-mails rond met “Corona-updates” die afkomstig lijken van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Corona live 1.1

Onderzoekers van het Amerikaanse mobiele beveiligingsbedrijf Lookout ontdekten afgelopen woensdag een Android-app met de naam Corona live 1.1, die zich voordoet als corona-tracker en nieuws-app die zelfs officiële medische bronnen zoals het Johns Hopkins-instituut volgt. Terwijl gebruikers denken dat ze de verspreiding van het virus in de gaten houden, verschaft de app zich toegang tot de foto's, video's, locatie en camera van het apparaat. Met de cameratoegang kunnen de makers van deze Libische malware met jouw smartphone foto's en video’s maken.

Unieke verklaring

In een unieke gezamenlijke verklaring hebben techbedrijven Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit en Microsoft het publiek opgeroepen waakzaam te zijn voor fake-news rond corona. Zelf zeggen de bedrijven actief op zoek te gaan naar misinformatie en deze te zullen verwijderen. Tot die misinformatie behoren ook de vele complottheorieën, zoals dat het virus in een Chinees laboratorium is ontstaan of dat het door Amerikaanse veiligheidsdiensten in China is verspreid. Facebook weert advertenties voor mondkapjes en YouTube heeft video’s verwijderd waarin besmette mensen werden opgeroepen zich vooral niet te laten behandelen.

Dit deugt wel!

Gelukkig zijn er voldoende nieuwssites die wel deugdelijk nieuws brengen over het coronavirus. In de net gelanceerde COVID-19 interactieve database van het bedrijf Quant Base kun je de cijfers over de verspreiding van het virus in Nederland bijhouden. De database baseert zich op cijfers van het RIVM, zoals ook de omroepen dat doen.

Ondertussen wordt verder gewerkt aan de “Corona check” van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis, en app waarmee mensen via een vragenlijst kunnen aangeven of ze corona-gerelateerde klachten hebben. Tot nu toe is de app alleen beschikbaar voor Amsterdammers, maar er wordt hard gewerkt aan een verdere uitrol hiervan.