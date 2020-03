Zonder passende software loop je het risico op omzetverlies doordat bestellingen niet goed afgehandeld worden. Bovendien bestaat de kans dat klanten of potentiële klanten vroeg (of laat) afhaken vanwege de beperkte gebruiksvriendelijkheid van jouw webwinkel. En dat is natuurlijk precies wat je als ondernemer niet moet hebben. Kies daarom voor goede software voor jouw webshop.

Twee populaire systemen zijn Magento en WooCommerce. Maar welke van de twee is nu het meest geschikt om te gebruiken als je een eigen webwinkel hebt?

Wat is Magento voor soort software?

Webwinkelsoftware van Magento geldt in ondernemersland als een van de meest populaire en meestgebruikte softwaresystemen voor webshops. En dat is niet vreemd gezien de specifieke pluspunten die dit softwaremerk te bieden heeft. Magento staat bekend als open source eCommerce-software van Adobe en is specifiek ontworpen voor het beheren van grote en complexe webwinkels van professionele ondernemingen en/of zzp'ers.

Magento functioneert volledig onafhankelijk. Met deze software kun je alles doen wat nodig is om een succesvolle webwinkel te ontwerpen en te bouwen. Zo kun je met Magento een eigen website ontwerpen, maar ook betalingen accepteren en jouw productvoorraad beheren.

Er is van Magento een kosteloze versie beschikbaar in de zogenoemde community edition, maar ook diverse betaalde varianten die extra mogelijkheden bieden. Let er wel op dat je naast de shop-software ook rekening moet houden met bijvoorbeeld hosting, in dit geval specifieke Magento hosting.

Het fijne aan Magento is ten slotte dat er door de grote community veel gratis aanvullingen, extensies en software-updates beschikbaar zijn voor jouw webshop.

Of toch kiezen voor WooCommerce als alternatief?

WooCommerce is geen los programma, maar wordt veel gebruikt als plug-in in WordPress, om zo een eigen webshop te ontwerpen en bouwen. WooCommerce biedt als shopsoftware minder mogelijkheden dan Magento, ziet er simpeler en goedkoper uit en heeft niet de geavanceerde totaalfuncties die Magento wel biedt.

Wil je een eenvoudige webshop, dan is WooCommerce afdoende. Grote bedrijven die willen kunnen uitbreiden en professioneel willen overkomen, kunnen beter voor Magento kiezen.

De beste keuze die je kunt maken

Wanneer je als ondernemer een serieuze en succesvolle webshop hebt of wilt beginnen, dan is Magento-software, inclusief hosting, de beste keuze die je kunt maken. Je wordt als ondernemer dan volledig ontzorgd. Kies daarom voor de betrouwbare en geavanceerde software van Magento!