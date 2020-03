KPN en Ziggo hebben onder de meer de betaalzender Film1 een maand lang beschikbaar gemaakt voor hun klanten. KPN biedt ook de kinderzenders Nick Toons, Nick Jr. en Nick Music tot 13 april gratis aan. Datgeldt uiteraard ook voor de Telfort- en XS4ALL-klanten. Ook Ziggo denkt aan de kleintjes, daar kun je naast voornoemde kanalen ook RTL Telekids gratis bekijken.

Frozen 2

Disney maakte deze week al bekend dat het de première van zijn film Frozen 2 naar voren heeft gehaald. de film zou oorspronkelijk pas in juli te zien zijn, maar vanwege het coronavirus is de film nu al beschikbaar gesteld op Disney+.

Popcorn Time

Ook Popcorn heeft zich opeens weer gemeld. De illegale streamingdienst komt met een nieuwe versie: Love in the Time of Corona Version 0.4 is out! . Dit meldde het ooit zo populaire illegale streamingplatform gisteren op Twitter. Popcorn Time werd in 2014 gelanceerd en viel destijds op, omdat het een heel toegankelijke en complete manier bood om films en televisieseries te downloaden en bekijken. Net als veel andere illegale downloadsites maakte Popcorn gebruik van peer-to-peer- en BitTtorrent-technologie, waarbij gebruikers hun netwerkpoort openzetten voor andere gebruikers en het materiaal bij elkaar downloadden. Hoe meer peers de film of serie aanboden, hoe hoger de downloadsnelheid. Waar veel andere diensten een kale en ‘illegale’ aanblik boden, maakte het gemak, het grote aanbod en de gelikte omgeving Popcorn vooral bij jongeren populair.

Stichting BREIN en andere waakhonden gingen actief achter Popcorn Time aan en bovendien werden legale streamingdiensten zoals Netflix en Spotify steeds populairder. Steeds meer mensen lopen liever geen risico op een boete als je ook voor een paar euro per maand kunt kijken en luisteren wat je wilt!

De laatste jaren bracht Popcorn Time geen nieuwe updates meer uit, maar nu dus weer wel: versie 4.0. met of zonder gebruik van een VPN-verbinding. Zoals ze zelf zeggen: “Use it at your own risk.”