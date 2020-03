Vanwege de corona-epidemie heeft Apple besloten al zijn winkels buiten China tot 27 maart a.s. te sluiten. Dat het bedrijf zijn medewerkers thuis laat werken is inmiddels de standaard, maar het sluiten van de Apple Stores gaat nog een stapje verder.

China weer open

Er zijn in Nederland nog geen overheidsrichtlijnen voor het sluiten van winkels. Apple heeft echter een eigen beslissing genomen voor alle winkels wereldwijd. Er zijn drie Apple Stores in Nederland: in Amsterdam, Den Haag en Haarlem.

Nog opvallender is wellicht dat de Apple-winkels in China, die in januari al werden gesloten, inmiddels weer open zijn. Ook de online winkel blijft geopend, hoewel Apple wel verwacht dat onder andere de iPhone binnenkort minder goed leverbaar zal zijn vanwege productieachterstanden. Het bedrijf heeft beleggers al gewaarschuwd dat het zijn omzetprognoses voor het eerste kwartaal niet gaat halen.