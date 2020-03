Wie update naar versie 74 van Firefox, krijgt als eerste een bericht met de vraag of je de extensie wilt downloaden. Het doel van deze add-on is dat je probleemloos Facebook kunt gebruiken in Firefox, zonder dat Facebook cookies achterlaat op je computer en data van je verzamelt.

Hekje

Na installatie van de Firefox-add-on worden Facebookpagina’s voortaan geopend in deze Container-omgeving. Dat geldt wanneer je inlogt op Facebook, maar ook wanneer je een willekeurige pagina ‘liket’ met een Facebook-knop. De cookies die Facebook vervolgens op je computer achterlaat blijven deze Container-omgeving, afgeschermd van je overige internetactiviteiten.Wanneer je je Facebook-login wilt gebruiken om op andere sites in te loggen, kun je die sites aan de container toevoegen. Op deze manier krijg je in principe twee verschillende browsers: eentje waar Facebook je niet kan volgen en eentje waar ze je wel volgt en waarin je Facebook en zijn functies kunt blijven gebruiken. Je voegt sites toeaan de Container door rechtsboven in Firefox op het hekje te klikken en dan Website toestaan in Facebook Container te selecteren.

Mozilla Firefox-gebruikers zijn blijkbaar blij met deze update: 1.1 miljoen gebruikers hebben de extensie 4,5 van de 5 sterren gegeven.