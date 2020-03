Facebook zoekt bèta-testers voor zijn nieuwe sociale VR-app Horizon. Hier kunnen gebruikers in een virtuele wereld met elkaar in contact komen.

Facebook, eigenaar van het merk Oculus en zijn VR-producten, wil met Horizon een sociale app lanceren waarin gebruikers elkaar virtueel kunnen ontmoeten. Het gaat om een cartoonachtige wereld waarin contactpersonen elkaar ‘treffen’ en samen films gaan kijken of gaan gamen. Facebook was met Spaces al eerder actief op het gebied van virtual reality, Horizon moet hier een serieuze opvolger van worden. Het bedrijf nodigt nu mensen uit om bèta-tester te worden voor de te ontwikkelen app.

Oculus Studio

Facebook is al een tijdje bezig om VR-gerelateerde bedrijven op te kopen, zoals Sanzaru Games afgelopen februari en Beat Games in november vorig jaar. Sanzaru is de producent van de beste VR-game van 2019: Asgard’s Wrath, en Beat Games heeft populaire game Beat Saber gemaakt. Beide maken nu deel uit van Oculus Studios: de VR-gaming-tak van Facebook.

Volgens Facebook staat virtual reality nog in de kinderschoenen. Ondanks dat het met Oculus tot nog toe niet echt wil vlotten, zegt het bedrijf heilig in de toekomst van VR te geloven. De gebruiker en de sociale beleving moeten daarin centraal staan, zoals bij Horizon. Facebook zegt ook met updates voor zijn VR-headsets te komen.