Helaas heeft het coronavirus ook effect op de bijeenkomsten die door HCC worden georganiseerd. Het Hoofdbestuur volgt hierbij de adviezen op van de overheid, en dan met name van het RIVM.



Voor de Regio’s in de provincie Noord-Brabant heeft dat geleid tot het besluit om met onmiddellijke ingang alle bijeenkomsten te annuleren totdat het RIVM de beperkende maatregelen opheft.



Voor landelijke activiteiten zijn er momenteel geen specifieke beperkende maatregelen, anders dan de inmiddels bekende adviezen op het vlak van hygiëne en het houden van afstand tot anderen.



Omdat de oorzaak van de verspreiding van het virus in de provincie Noord-Brabant nog niet bekend is en het ondoenlijk is om leden uit die provincie de toegang tot landelijke activiteiten te ontzeggen, wil het Hoofdbestuur ook voor deze activiteiten geen risico’s nemen met de gezondheid van haar leden. Daarom is besloten om de vergadering van de Ledenraad op 21 maart a.s. niet door te laten gaan en wordt groeperingen die landelijke activiteiten op stapel hebben staan, dringend geadviseerd deze te annuleren.



De adviezen van het RIVM zijn te raadplegen op https://www.rivm.nl/. Zodra de situatie verandert, zal het Hoofdbestuur de besturen van de groeperingen daarover informeren.