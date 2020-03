De Britse consumentenwaakhond Which? waarschuwt dat 40% van alle gebruikte Android-smartphones en tablets oude software gebruiken en daardoor geen beveiligingsupdates meer krijgen van Google. Dit verhoogt het risico dat deze apparaten geïnfecteerd worden met malware of anders aangevallen kunnen worden.

De meeste recente Android-versie 8, 9 en 10 krijgen voorlopig nog beveiligingsupdates van Google. Maar alle oudere Android-versies lopen het risico dat beveiligingslekken niet meer gedicht worden, zegt consumentenwaakhond Which?. Volgens opgave van Google zijn er nog Android-apparaten in gebruik die op versie 6 of zelfs oudere software werken. Deze krijgen al sinds 2019 geen updates meer.

In een persbericht van deze week meldt Which? een aantal oude apparaten te hebben gekocht van ongeveer drie jaar out. Zij was in staat om deze te infecteren met malware. Sommige konden zelfs meerdere keren geïnfecteerd worden. Op alle telefoons kon succesvol Joker worden geïnstalleerd, ook wel bekend als Bread-malware. Alle apparaten konden ook worden geïnfecteerd met Bluefrag, een malware dat zich focust op de Bluetooth-functie van het apparaat.

Milieu

Which? zegt dat er meer transparantie moet komen over hoelang een apparaat nog Google-support ontvangt. Zo kunnen consumenten een betere keus maken bij het kopen van een nieuwe smartphone of tablet. En hoeven mensen niet te snel een relatief ‘nieuw’ apparaat weg te gooien uit angst voor beveiligingsproblemen. Los van de aanschafkosten is dit natuurlijk ook beter voor het milieu.

Respons

Google heeft tegen ZDNet gezegd dat zij vastberaden zijn om de beveiliging op Android apparaten elke dag te verbeteren. Ze zeggen elke dag updates naar hardware fabrikanten te sturen die dan op de Android-apparaten komen. Op deze manier houden gebruikers een snelle en veilige gebruikerservaring met hun apparaten.

Drie jaar

Er is een verschil tussen de pure Android-versies op Google’s eigen apparaten, zoals de Pixel-telefoons, en de aangepaste Android-versies op bijvoorbeeld Samsung-producten. Bij aangepaste versies duurt het langer voordat de apparaten een nieuwere Android-versie krijgen. De gemiddelde consument gebruikt zijn smartphone of tablet ongeveer drie jaar voordat hij aan vervanging begint te denken.

Gebruik je zelf een oudere Android-versie en wil je geen nieuw apparaat aanschaffen, dan kun je dit apparaat nog gebruiken mits je voorzichtig bent. Hoe ouder je telefoon hoe groter het risico. Je kunt hiervoor het volgende advies in acht nemen:

1. Wees voorzichtig met wat je downloadt. Kijk alleen maar voor nieuwe apps in de Play Store van Google.

2. Pas op met waar je op klikt. Verdachte linkjes zijn zonder extra beveiliging nog funester.

3. Zorg voor een back-up is van je data, het liefst op minimaal twee plekken zoals een harde schijf en de cloud. Zo verlies je geen belangrijke data mocht je apparaat toch worden geïnfecteerd.

4. Gebruik een goed antivirusprogramma. Wees je ervan bewust dat bij een oud apparaat de keuze gelimiteerd kan zijn.