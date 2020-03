Een prototype van de Nintendo Play Station is geveild voor ongeveer 320.000 euro. Hiermee is dit het duurste videogames-gerelateerd object aan ooit. De nieuwe eigenaar wil de console tentoonstellen, zodat het verhaal erachter niet verloren gaat.

Verzamelaar Greg McLemore heeft op een Amerikaanse veiling 300.000 dollar betaald voor een voor een Nintendo Play Station uit 1992. Dat is exclusief de veilingkosten die nog eens 60.000 dollar bedragen. De console is het enig nog bestaande bewijsstuk van de samenwerking tussen Nintendo en Sony. Dit maakt het prototype het duurste videogameobject ooit.

Gerucht

De samenwerking tussen Nintendo en Sony is nooit van de grond gekomen. Het bestaan van de Nintendo Play Station werd wel vermoed, maar er was nooit echt bewijs voor. De console moest een opvolger worden van de Super Nintendo Entertainment System (SNES) en zou de kracht van Nintendo met de cd-speler van Sony bundelen. Het apparaat lijkt op een grotere SNES maar had ook een cd-speler aan de voorkant. Het zou zowel cassettes als cd’s kunnen spelen. Er zijn nooit echt spellen voor het apparaat uitgekomen, maar oude SNES-cassettes werken er wel op en de cd-speler kan gebruikt worden om muziek-cd’s te spelen. De partnerschap mislukte echter en Nintendo ging verder met Philips. Samen lanceerden ze de CD-i, een console die net zo hard faalde op de markt. Sony introduceerde vervolgens zijn eigen PlayStation.

Vergeten in een doos

In 2015 kwamen de eerste foto’s van de console naar buiten toen de zoon van Terry Diebold de zolder van zijn vader aan het uitmesten was. Hij vond het in een doos en herkende het apparaat voor wat het waard was. Diebold sr. had de dozen in kwestie op de kop getikt voor 75 dollar bij een executieveiling van Advanta Corporation. De dozen met het prototype waren oorspronkelijk eigendom van Olaf Olafsson. Diebold sr. en hij werkten samen bij Advanta, daarvoor was Olafsson CEO van Sony.

Zover men weet is dit het enige prototype dat nog bestaat, de rest zou vernietigd zijn. Maar misschien liggen er nog een paar prototypes in vergeten en stoffige dozen op de zolders van oud-medewerkers van Sony en Nintendo.

Museum

Greg McLemore, de nieuwe eigenaar, is oprichter van Pets.com en Toys.com en hij zegt dat dit, op zijn huis na, de duurste aankoop is die hij ooit heeft gedaan. Hij gaat het prototype toevoegen aan zijn verzameling van andere machines, spelletjes, tijdschriften en kunst. Hij wil hiermee een permanent museum inrichten.

Beeld: Heritage Auctions