Twitter fleets zijn tijdelijke tweets die je kunt bekijken door op de profielfoto van een gebruiker te klikken. Met deze fleets kun je video’s versturen van maximaal twee minuten. Het bijzondere is dat deze fleets na 24 uur automatisch weer verwijderd worden. Ze komen ook niet op de tijdlijn van de gebruiker te staan. Ook zijn de fleets niet terug te zoeken en ook niet in te sluiten zoals bij gewone berichten op Twitter.

Niet innovatief

Twitter komt met deze nieuwe functionaliteit tegemoet aan de vraag van zijn klanten. Veel Twitteraars hebben aangegeven het fijn te vinden om berichten te kunnen sturen die na verloop van tijd weer verdwijnen.

Twitter is al een tijdje bezig om te experimenteren met nieuwe functies. Zo heeft de social app recent Topics geïntroduceerd voor mensen die om dezelfde onderwerpen geven en Twitter heeft nu ook natuurlijk een donkere modus. Het bedrijf voegt nieuwe functies toe omdat het niet zo hard groeit als andere social media-platformen en investeerders het platform niet innovatief genoeg vinden.

De test met fleets vindt plaats in Brazilië, het is nog niet bekend of en wanneer fleets in andere landen wordt uitgerold.