De overheid heeft al een aantal verschillende waarschuwingssystemen in het geval van een noodsituatie. Zo is er het luchtalarm en ook de noodmelding op je telefoon als er een calamiteit bij je in de buurt is. Daar is nu de app, beschikbaar voor Android en iOS, bijgekomen.

Aanvulling

De overheid stelt nadrukkelijk dat de app geen vervanging is voor de NL-alert op je telefoon en raadt aan om die nog steeds in te stellen. Stel dat in een noodsituatie de zendmasten overbelast zijn of het internet eruit ligt, komt de normale NL-alert nog wel gewoon binnen op je telefoon. De app wordt dan ook gezien als een aanvulling en handig voor mensen die zeker willen zijn dat ze in een noodsituatie de juiste informatie binnenkrijgen.

Open je de app, dan zie je een kaart van Nederland met rode vlakken waar op dat moment een NL-alert geldt. Je kunt dan op de rode vlakken klikken om meer informatie over deze situaties te krijgen. Daarnaast geeft de app ook algemene informatie over wat te doen bij bijvoorbeeld brand of extreem weer.

Locaties

De app kan je locatie gebruiken, zodat hij een melding geeft als er een alert in je buurt is. Als je liever niet wilt dat de app je locatie bijhoudt, dan krijg je algemene meldingen voor heel Nederland. Je kunt ook kiezen om handmatig één of meerdere voorkeurslocaties in te stellen, zoals je woon- of werkadres. Dan krijg je specifiek voor deze locaties een melding.

Je kunt de app hier downloaden voor de Apple app-store en Google Play-store.