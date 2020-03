Apple gaat in totaal 500 miljoen dollar betalen aan Amerikaanse eigenaren van een iPhone. Apple heeft uiteindelijk besloten om te schikken in een rechtszaak waarin de aanklacht was dat het bedrijf opzettelijk oude telefoons langzamer zou maken.

Amerikaanse iPhone-gebruikers sleepten Apple in 2015 voor de rechter nadat hun iPhone 4S langzamer werd na een update naar iOS 9. Ze vonden ook dat de batterij steeds sneller leeg liep na elke update. De klagers meenden dat Apple dit met opzet deed om hen zo te dwingen een nieuwe iPhone aan te schaffen en hun oude telefoon weg te doen.

Speculatie

De schikking van 500 miljoen dollar (448 miljoen euro) is berekend op basis van 25 dollar (22 euro) per gedupeerde in de Verenigde Staten. Het bedrag van de totale schikking kan nog oplopen, omdat het precieze aantal gedupeerden nog onbekend is. Apple moet dit nog becijferen. De huidige schikking betreft in ieder geval Amerikaanse eigenaren van de iPhone 6, 6s, 7, 7 Plus en SE bezitten in de VS.

Ontkenning

Apple heeft altijd ontkent dat ze het zijn telefoons opzettelijk langzamer zou maken. De problemen met de batterijen zouden te maken hebben met veelvuldig gebruik van de iPhone en verschillende temperaturen waar de telefoon gebruikt wordt. Toch heeft Apple nu besloten om te schikken. Dit doen het bedrijf waarschijnlijk om de zaak niet langer voort te slepen. Intussen heeft Apple de prijs van individuele batterijen met tientallen dollars verlaagd, zodat klanten goedkoper hun telefoon kunnen laten repareren. De rechter moet de schikking nog goedkeuren.