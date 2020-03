Volgens de Belastingdienst waren de storingen op de eerste dag van maart een gevolg van het feit dat te veel mensen meteen hun belastingen wilden doen. Deze mensen kregen bijvoorbeeld een melding van een technische storing of een bericht dat hun gegevens niet konden worden opgehaald.

Overbelast

De Belastingdienst laat weten dat haar servers in staat zijn om 100.000 mensen tegelijkertijd hun aangifte te laten doen, maar dat dit aantal zondag werd overschreden. De dienst vraagt dan ook aan mensen om hun aangifte later te doen als het niet meteen lukt. Het aantal klachten is in de loop van de ochtend van 2 maart afgenomen, maar het probleem lijkt nog niet opgelost.

Ook in een bericht op Twitter adviseert de Belastingdienst gedupeerden om het later nog eens te proberen. Andere adviezen die de belastingdienst geeft zijn om een andere browser te proberen of je cookies te verwijderen en je online cache te legen en het dan nog eens te proberen.

Online

Sinds 2016 is aangifte doen alleen nog maar mogelijk via de site van de Belastingdienst. Dit had destijds heel wat voeten in de aarde, omdat niet iedereen in staat is online zijn aangifte in te vullen.

App

De Belastingdienst heeft ook een app voor smartphones waarmee de aangifte gedaan kan worden. Die werkt echter alleen voor de meest standaard belangaangiftes, zie de lijst van vereisten. Zo mag je bijvoorbeeld geen aftrekposten hebben, geen onderneming hebben, geen woning hebben verkocht of gekocht hebben en geen restschuld hebben.

Vanaf zondag 1 maart was het mogelijk om je aangifte te doen voor de inkomstenbelastingen 2019. Voor 1 mei moet iedereen aangifte hebben gedaan.