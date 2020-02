De tegels die nu nog te vinden zijn in het Startmenu van Windows 8 en 10 zullen binnenkort verdwijnen. Er wordt gespeculeerd dat in de herfst in een update de tegels vervangen zullen worden door statische icoontjes in het Startmenu.

De tegel-interface van Windows werd geïntroduceerd in Windows 8 en als app-menu in de Windows-telefoon, als vervanging van het traditionele Startmenu. Nu heeft Microsoft besloten om ze weer te verwijderen en het Startmenu in Windows 10 een make-over te geven. De update wordt in de herfst verwacht.

Onnodig

De tegels bevatten bijvoorbeeld een nieuwsbericht of ze dienden als snelkoppelingen die verwezen naar Windows-producten zoals Office of Skype. Een idee dat vooral goedwerkte op telefoons. Op de computer zijn de tegels vaak te klein om gedetailleerd te zijn en maken ze het Startmenu vooral onoverzichtelijk. Bovendien hebben de meeste mensen hun snelkoppelingen al op hun bureaublad of in de taakbalk staan en zijn tegels simpelweg niet nodig.

Statische icoontjes

Microsoft heeft nog geen details bekendgemaakt over hoe het Startmenu er na de make-over uit gaat zien, maar onofficiële bronnen suggereren dat er weer statische icoontjes zullen komen. Het Startmenu zou er dan meer uit komen te zien zoals het app-menu in Windows 10X, het besturingssysteem voor Windows dual-screen en vouwbare apparaten.

In het komende nummer van PC-Active, dat op 16 maart verschijnt, lees je meer over het (re)organiseren van het Windows 10 Startmenu en de taakbalk.