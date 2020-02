Bij moderne elektrische apparaten zoals smartphones, tablets of draadloze koptelefoons kun je maar moeilijk bij de batterijen komen. Je moet het hele apparaat uit elkaar halen met gespecialiseerd gereedschap en de batterij kan ook nog eens vastgelijmd zijn. De batterijen van eigen apparaten vervangen is als consument dus praktisch onmogelijk, in ieder geval niet zonder dat de garantie komt te vervallen. Hierdoor worden consumenten vaak gedwongen om een nieuw apparaat aan te schaffen terwijl bijvoorbeeld alleen maar de batterij stuk is.

Timmermans

Uit conceptplannen van de Europese Commissie blijkt dat dit moet gaan veranderen. ‘Green Deal’ Eurocommissaris Frans Timmermans wil in maart zijn plannen voor een meer circulaire en recyclebare economie presenteren waar deze plannen onderdeel van zijn.



Brussel wil onder meer dat meer onderdelen gerecycled kunnen worden en dat grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Brussel wil ook dat de garantietermijn van elektronische producten omhooggaat van nu standaard twee jaar en dat bedrijven meer en betere informatie gaan geven hoe consumenten en reparatiebedrijven apparaten beter kunnen repareren.

Inzamelsysteem

Timmermans wil ook dat er een inzamelsysteem komt voor oude elektronica en opladers. Daarnaast moet de productie van batterijen duurzamer worden. Zo worden nu nog kobalt en lithium gebruikt in de productie, maar de winning hiervan is sterk vervuilend voor het milieu. Bovendien zijn bij de winning hiervan vaak mensenrechten in het geding.