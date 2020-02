Informatie over militaire voorouders is soms lastig te achterhalen, omdat deze vertrouwelijk of erg versnipperd is. De website van het Nederlands Militair Erfgoed wil daar verandering in brengen. HCC!genealogie organiseert op 29 februari een speciale bijeenkomst over dit onderwerp.

Veel organisaties die over militaire zaken gaan, hebben hun eigen databases waar je toegang tot kan krijgen. Sommige legeronderdelen hebben een eigen website of museum. Andere organisaties zijn het Nationaal Archief, het Nederlands Militair Erfgoed, het Ministerie van Defensie en het Nationaal Militair Museum om er maar een paar te noemen.

Databases

De website van het Nederlands Militair Erfgoed verzamelt zoveel mogelijk informatie uit de verschillende bronnen en collecties over mensen die in de Nederlandse krijgsdienst hebben gewerkt. Wanneer de overledeneofficier was, wordt deze informatie samengevoegd in zogenaamde officiersboekjes. Deze bevatten informatie zoals de loopbaan, de rang en het regiment. Maar de site kijkt even zeer naar dienstplichtigen.

Met de website hoopt het Nederlands Militair Erfgoed om de nu nog over verschillende databases verspreide informatie samen te brengen. Willem van Winterswijk, secretaris van HCC!genealogie, is verheugd over dit initiatief. Op deze manier wordt het makkelijker om informatie te vinden. Je kunt nu al zoeken in een verzameling van 800.000 officiersnamen, bijna 8.000 portretten, ruim 130.000 tijdschriften en nog veel meer. Dienstplichtigen wordt gevraagd om foto’s aan te leveren en dit project te vergroten.

Zoekfunctie

Op zaterdag 29 februari aanstaande organiseert de interessegroep voor stamboomonderzoek weer een gratis toegankelijke bijeenkomst. Jan de Keizer, verantwoordelijk voor het project Officiersboekjes van het Nederlands Militair Erfgoed, zal ’s-middags een demonstratie hierover verzorgen. Hij kan, met alleen een naam, uitzoeken waar iemand heeft gediend, of en waar hij of zij is uitgezonden en welke rang hij of zij had.

Behalve over dit bijzondere project zal de bijeenkomst ook gaan over het computerprogramma Ancestor Tree Manager. Dit programma werd in 2012 ontwikkeld door een amateur-genealoog en wordt nog steeds doorontwikkeld. John Glaser, bestuurslid van HCC!genealogie, vertelt over de sterke punten van dit programma.

HCC!genealogie

Deze interessegroep is al sinds 1986 onderdeel van HCC en helpt geïnteresseerden bij hun onderzoek. HCC!genealogie is een bron van gespecialiseerde kennis en geeft presentaties en cursussen door het hele land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun eigen onderzoek. Voor meer informatie ga je naar hun website .

Dit artikel kwam tot stand met behulp van HCC!genealogie.