Hal 9000

De wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) noemen deze nieuwe antibiotica Halicin, een verwijzing naar de kunstmatige intelligentie HAL 9000 uit de film 2001: A Space Odyssey.

In dit onderzoek werd een zelflerend computerprogramma losgelaten op een groep van 2.500 virtuele moleculen. Op basis van die interactie kon een algoritme worden afgeleid dat herkent welke functies bepaalde moleculen hebben en hoe deze als antibiotica kunnen werken tegen resistentere bacteriën.

Duur

Deze techniek is in staat om grote stappen te maken in de chemische wetenschappen en in het herkennen van potentiele geneesmiddelen. De laatste jaren zijn er nog maar weinig nieuwe antibiotica gevonden. De medicijnen die hiermee zijn ontwikkeld, zijn alleen maar variaties op al bestaande antibiotica. Het ontwikkelen van echte nieuwe medicijnen is ongelofelijk duur, niet alleen wat betreft geld, maar ook wat betreft onderzoek tijd. Kunstmatige intelligentie is in staat om dit proces te versnellen en goedkoper te maken.